Автомобилистов ждет шокирующий сюрприз: грядет подорожание в 10 раз

В Киеве планируют повысить стоимость парковки для автомобилей в 10 раз. Связано это с тем, что парковочных мест не хватает, а количество автомобилей только растет. За 2019-й год прибавилось 150 тысяч авто, что равно 15% авто от общего числа, по сравнению с 2018-м годом. Связано это с тем, что украинцы покупают и растамаживают "евробляхи". При таком резком увеличении количества авто в городе усугубляется проблема нехватки парковочных мест, а в Киеве их всего 50 тысяч.

Дмитрий Рахматуллин, начальник инспекции по паркованию и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА заявил, что сейчас специалисты занимаются разработкой новых схем организации дорожного движения, оптимизируют дорожные знаки, разметку и парковочные места, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, предусматривают паркоместа для такси. Несмотря на стабильное улучшение дорожных условий, много водителей жалуются, что парковочных мест в городе не хватает. А инспекция по паркованию без разбора убирает с улиц автомобили.

"Мы эвакуируем с улиц только те автомобили, которые злостно нарушают правила парковки и стоянки. Исключения не делаем никому! Даже если это автомобиль крутого бизнесмена, главы Верховного суда, генерального прокурора или депутата Верховной рады. Если нарушил – штрафуем без разбора. Со 2 июля 2019 городскими парковочными инспекторами с целью наказать нарушителей вынесено 6111 постановлений (по состоянию на 22.12.2019). Общая сумма штрафов выписана на 2 миллиона 529 тысяч 150 гривен. Из них оплачено квитанций на более 1,75 миллиона гривен. Процент оплаты составляет 65%. Также мы зачищаем дороги от припаркованных авто, из-за которых возникают пробки. Иногда автомобилисты паркуются в ряд, занимая одну полосу проезжей части именно в час пик. В таких случаях инспекция уполномочена забирать авто, даже если нарушение не существенное, и делается это без участия патрульной полиции", – поясняет Рахматуллин.

Еще одна функция работы инспекции – это проверка оплаты парковки, чем и занимаются инспекторы. Делается это пока вручную, что занимает много времени у инспекторов. Оказывается, для инспекции по парковке до сих пор не закуплен и не передан программно-аппаратный комплекс, который должен упростить их работу. Хотя многие города Украины уже такие закупили и успешно используют.

Сколько будет стоить парковка в Киеве

Стоимость парковки в Киеве в зависимости от парковочной зоны разнится от 5 до 10 гривен в час. Этот тариф держится в столице уже несколько лет. Власти города хотят значительно увеличить стоимость парковки. Но, для пересмотра тарифа у столичной мэрии нет полномочий. Как заверяет Дмитрий Рахматуллин, мэрия неоднократно обращалась в Кабмин и Верховную Раду, чтобы получить такие полномочия, но пока безрезультатно.

"Каким именно должен быть тариф за парковку, каждый город должен определять сам для себя. И нам необходимы такие полномочия. При стоимости парковки в центре Киева в 10 гривен за час, мы сейчас фиксируем 100% заполненные парковочные места в первой зоне. Увы, такой тариф уже давно устарел. Люди оставляют свой автомобиль на целый день, а это до 10 часов времени по 10 гривен в час составляет 100 гривен в день. И в большинстве своем – не платят! Ведь штраф за неуплату их тоже не пугает – максимально это 200 гривен. При этом, если оплатить его в течении 10 дней с 50% скидкой, то получается все те же 100 грн. В итоге, мы имеем некую игру в рулетку: не оштрафовали за не оплату – выиграл 100 грн. Оштрафовали – оплатил 100 гривен за день парковки. Поэтому мы хотим ввести ограничение по количеству допустимых часов парковки в зависимости от зоны, например, только на 2-3 часа в центре. Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час. Также должны быть увеличены штрафы. Это будет дополнительным стимулом для людей искать свободные места на парковках или оставлять авто возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", – заверяет Дмитрий Рахматуллин.

Где искать парковки

Чиновник заявил, что в Киеве предостаточно паркингов и парковок, где можно парковаться в центре города.

"На сайте "Киевтранспарксервиса" есть детальная информация о местах для паркования. Там обозначены все парковочные места в ТЦ, ТРЦ, указаны обычные парковочные площадки. Сейчас ищем цифровое решение о том, как интерактивно информировать водителей о наличии свободных парковочных мест в том или ином месте. Кстати, когда мы начали активно убирать авто в центре города, то парковочная площадка в ЦУМе начала стремительно наполняться авто (час парковки тут стоит 50 гривен). И в дни активной эвакуации загрузка паркинга в ЦУМе достигает 100%. Люди поняли, что просто так бросать автомобиль – очень дорого, и можно на 1-3 дня остаться без машины. Водителям просто лень искать паркинги в городе! Им проще бросить машину где-то поближе", – подчеркивает Дмитрий Рахматуллин.

Напомним, что в Китае в результате обрушения парковки погибли 8 человек.