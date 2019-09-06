Автохам напал на журналистку в Киеве: все детали и фото

В Киеве прозошло нападение на журналистку телеканала 2+2 Екатерину Колган во время съемки сюжета. Об этом сотрудница СМИ расскзала на своей странице в Facebook.

Сейчас розыском нападавшего занимаются правоохранительные органы.

По словам Екатерины, инцидент произошел в районе Борщаговки, где журналистка снимала сюжет о водителях ,"которые чувствуют себя царьками и ездят по встречной полосе".

Девушка заметила автохама на Porsche Panamera и сделала ему замечание, после чего направилась к авто съемочной группы. Но водитель вернулся и начал хамить, а когда увидел, что девушка снимает разговор на камеру смартфона, ударил ее и выбил из рук телефон. После чего переехал смартфон и скрылся в неизвестном направлении.

В Киеве напали на журналистку (фото: facebook.com/katyha.kolgan)

"Теперь этого человека ищет полиция. А мне до сих пор трудно успокоиться. Спасибо, что на месте телефона не оказался кто-то еще", - написала журналистка.

В Киеве напали на журналистку (скрин: facebook.com/katyha.kolgan)

Пользователи сети шокированы произошедшим и надеются, что неадеквата скоро поймают, и он понесет наказание.

Шок! Держись! Надеюсь, полиция его разыщет! Номера авто есть?

Быдло - мажорная масса!

Заявление на него о препятствовании журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждения имущества = три факта!

В Киеве напали на журналистку (скрин: facebook.com/katyha.kolgan)

К слову, нардепы от партии "Слуга народа" выбрали 50 коллег специально для общения с прессой, и даже заготовили "подсказки" для ответов на вопросы журналистов.

Таже мы писали что в Нацраде произошла стычка между народными депутатми во время обсужения вопроса лишения лицензии телеканала NewsOne.