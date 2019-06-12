Вместо автографа - поломанная челюсть: любовник Лободы избил надоедливого фаната

Любовник Лободы избил фаната (фото: Коллаж РБК-Украина)

Тилль Линдеманн отомстил поклоннику за оскорбления

Любовник Лободы, известный также как вокалист и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, серьезно поругался с одним из постояльцев отеля в Мюнхене. Конфликт закончился дракой, которая привела к неприятным последствиям для обоих. Об этом 11 июня сообщила газета Das Bild.

В ночь на субботу, 8 июня, группа остановилась в Мюнхене в одном из фешенебельных отелей. Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана.

В это время к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил певца сделать селфи, однако Линдеманн ему отказал. После чего поклонник начал оскорблять Лану. Фронтмен Rammstein хотел заставить его извиниться перед женщиной, однако тот не стал и между мужчинами завязалась потасовка.

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн (фото: instagram.com/lindemannofficial)

Линдеманн ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию. Медики диагностировали перелом челюсти. Сам Линдеманн случившегося еще не комментировал.

Напомним, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.

К слову, также Лободу заметили с таинственным незнакомцем. Фото с мужчиной Светлана выложила на своей странице в Instagram.