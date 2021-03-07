С автобусом происходило что-то странное: новые данные о ДТП в Польше с украинцами

Пассажир злосчастного автобуса Алексей Крит рассказывает, что был последним, кто присоединился к поездке. Из-за этого ему пришлось выбрать себе место в задней части автобуса. Возможно, именно это и спасло ему жизнь.

"Мы ехали, и автобус начало вправо-влево бросать. Я помню, как мы перевернулись на правый бок и просто нас несло по асфальту, а потом был удар – все. Возле меня сидели парень с девушкой. Девушка была здесь со мной в гостинице, а парень сломал позвоночник, ноги, очень страшно", – поделился воспоминаниями мужчина.

Также Крит добавляет, что с автобусом в момент аварии происходило что-то странное.

"Автобус вел себя неправильно, то есть, были такие какие-то непонятные маневры водителя. Возникает мысль – возможно, водитель немного дремал, а, возможно, техническое состояние. Скорее всего, это техническое состояние", – отметил Крит.

Другой пассажир Владимир Слетинский рассказал о том, что происходило после инцидента.

"Заселили нас в отель, ну, это не отель, а общежитие учебное, приехали в полицию, ждем наши вещи, грузимся в автобус и едем в Украину. Нас 15 человек, так как несколько человек лежат в больнице с тяжелыми травмами", – сообщил он.

Что происходило с автобусом в момент аварии

За несколько секунд до жуткого ДТП пассажирский автобус резко снизил скорость – вероятно, водитель начал тормозить.

"Тахограф, предоставленный для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час, но непосредственно перед аварией в течение последних четырех секунд скорость автомобиля упала с 95 до 45 км в час", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оба водителя на момент аварии были трезвыми, в их крови не обнаружили ни наркотиков, ни алкоголя. Вероятно, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.