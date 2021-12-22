В автобусе "Одесса - Киев" полицейские "вынесли" пассажиров без COVID-сертификатов: видео реакции людей

В автобусе сообщением Одесса - Киев полицейские проводили проверку сертификатов о вакцинации у пассажиров, и у двух мужчин таких документов не оказалось. Граждане отказывались покидать салон и принялись скандалить, в результате чего начался конфликт и завязалась потасовка.

Как отмечается в публикации, правоохранители задержали автобус на полтора часа. Возмущенные такой задержкой пассажиры сами стали требовать от мужчин без COVID-документов выйти, но те упорно не желали оставлять свои места.

После этого полицейские "вынесли" нарушителей правил карантина из транспорта.

На кадрах видно, что одного из мужчин, наотрез отказывавшегося покидать автобус, пришлось силой выталкивать из салона. При этом остальные пассажиры поддерживали действия правоохранителей.

"Достали! Выводите их! Ура! Выводите этих лосей!", - громко кричала одна из женщин в автобусе.

Когда один "антивакс" остался на улице, и правоохранители вернулись в транспорт за вторым, пассажиры аплодировали полицейским, встречали возгласами "Спасибо вам большое! Вы лучшие!"

Оставшийся мужчина без сертификата стал что-то рассказывать и доказывать правоохранителям о карантине и законодательстве, мол - не имеете права требовать COVID-удостоверене и на основании чего его заставляют это сделать.

"Да на основании того, что вы задолбали тут всех!" - ответила за "копов" эмоциональная пассажирка.

Происходящее в автобусе снял на камеру очевидец, после чего кадры разместили в сети.

Видео: при проверке полицией COVID-сертификатов у пассажиров автобуса "Одесса - Киев" завязалась потасовка