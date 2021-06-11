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Авто внезапно покатилось вниз: под Львовом мужчина погиб под колесами собственной машины

Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области мужчина погиб под колесами собственного автомобиля. Он пытался остановить машину, которая внезапно покатилась с горы вниз.

Детали рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Трагедия произошла 6 июня, около 16:00, возле Судовой Вишни во Львовской области. 32-летний житель села Княжий мост отправился к водоему возле Судовой Вишни. Там он оставил свой автомобиль Volkswagen Touran на вершине карьера, а сам спустился вниз, к воде.

Внезапно автомобиль начал катиться с вершины холма вниз, в сторону обрыва над карьером. Владелец автомобиля увидел это и кинулся к машине, чтобы ее остановить. Однако ему не удалось остановить автомобиль, и он попал под колеса.

В результате мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы происшествия вызвали скорую медицинскую помощь, но пострадавший скончался еще до приезда медиков.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по делу о "нарушении правил безопасности движения". Сейчас проводится расследование, и сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Херсонской области в ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский вместе с женой и шестилетней дочерью. Старшая девочка выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

А также мы рассказывали о том, что во Львове маршрутка с пассажирами влетела на полной скорости в дерево.

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