Авто въехало в толпу протестующих в самом центре Нью-Йорка: появилось видео

Авто въехало в толпу протестующих BLM на Таймс-сквер (коллаж РБК-Украина)

Во время акции Black Lives Matter на Таймс-сквер толпу протестующих протаранило авто

В толпу протестующих на Таймс-сквер въехало авто. Это произошло во время акции в поддержку движения Black Lives Matter в самом центре Нью-Йорка вечером в четверг, 3 сентября.

В полиции Нью-Йорка рассказали, что инцидент произошел на пересечении 46-й улицы и Седьмой авеню, где митинговали сторонники Дональда Трампа и марша BLM. Машина - черный седан Ford Taurus 2013 года - ехала с запада на восток и "пронеслась сквозь толпу".

"Водитель автомобиля попал в эпицентр, когда протестующие встретились между собой. Офицеры попросили мужчину переместить его машину, чтобы полиция могла разделить две группы", - рассказывают очевидцы.

Но вместо этого, водитель резко дал по газам. Также на видео видно, что некоторые протестующие погнались за авто, но их попытки догнать и задержать преступника оказались тщетными.

Во время инцидента трое протестующих получили легкие синяки и царапины. Полиция Нью-Йорка ищет водителя этой машины.

В США автомобиль въехал в толпу протестующих

Тем временем в комментариях в соцсетях юзеры предполагают, что водитель авто просто испугался.

"Вероятно, он скажет, что остановился (это видно на видео), затем испугался самих протестующих, которых было очень много", - написал один из американцев.

При этом многие комментаторы оправдывают водителя.

Протестующие не должны перекрывать дороги и препятствовать людям, которые пытаются добраться до работы или домой.

Честно говоря, я поддерживаю это движение, но останавливать людей, которым нужно добраться до работы и обратно - это неправильно!

Он сделал все правильно. Представьте, что какой-то смелый герой начал атаковать вашу машину. Вы сразу же подумаете про свою безопасность.

Стоите на дороге и бьете машину. Машина бьет вас. Вы "жертва"...

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