Авто из Европы: где лучше всего купить машину с пробегом

Авто из Европы (фото: РБК-Украина)

У украинцев есть большой выбор откуда можно привезти авто

Авто из Европы хоть и пригоняют из многих стран, но качество машины часто зависит от того, в какой именно стране делается покупка. Важную роль также играет климат страны, и ментальные привычки водителей.

О том, как именно автомобили в Европе отличаются в зависимости от страны "прописки" написал OBOZREVATEL.

Германия

Для авто из этой страны характерны большие пробеги. Немцы любят путешествовать на своих железных лошадях. Также для них нормально ездить на работу по 50-100 км.

При этом немцы бережно относятся к машинам и около 90% авто полностью обслужены. Машина до 5 лет обычно обслуживается у официальных дилеров.

Франция

Французы довольно часто ездят неаккуратно, поэтому у них часто происходят ДТП, откуда появляются различные кузовные дефекты. Также местные жители не сильно заморачиваются над обслуживанием машин.

Италия

В Италии очень жарко, поэтому на темных машинах из этой страны часто выгорает лак. Цвет таких авто приобретает мутноватый оттенок. Итальянцы также нередко паркуются неаккуратно, поэтому у их авто много кузовных дефектов.

Также может опционально не быть подогрева сидений в топовой комплектации. Но в жарком климате есть и плюсы, к примеру, авто не страдают коррозией и ржавчиной.

Швеция

Шведы не сильно много ездят, поэтому в их авто средний пробег, и они хорошо обслужены, но из-за своего холодного климата они могут страдать на ржавчину.

Швейцария

Авто в этой стране обычно покупают в топовых комплектациях. Кроме того, они обслуживаются на дорогих автосервисах.

Польша, Литва и Болгария

Эти страны пользуются самой большой популярность у украинцев, которые хотят купить недорогое авто. На рынках очень большой выбор машин, но нужно понимать, что у таких авто могут быть множество "подводных камней" по кузову, ходовой, "истории" и т.п. Также здесь очень много "уставших" машин, которые привезли из Западной Европы.

Напомним, в Харькове заметили редкое элитное авто.

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