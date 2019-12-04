В машине ехали дети: жена Соболева рассказала, как погиб ее сын (видео)

Вячеслав Соболев с женой вышли к журналистам после суда, который избрал меру пресечения подозреваемым в покушении на депутата и убийстве их трехлетнего сына Саши в Киеве, 1 декабря.

Депутат Киевского областного совета рассказал, что в авто кроме маленького Саши был еще один ребенок. Соболев сказал, что, если взялись стрелять, надо было стрелять в него, а не в его детей.

"Мы с двумя детьми сели в салон. Это ж дети", - говорит депутат.

Супруга депутата Инна рассказала о том, что произошло в тот трагический день. Они вышли из ресторана и сели в авто. Маленький Саша нес в руках свой рисунок. Кроме Саши в тот страшный день с ними была 10-летняя дочь.

Вячеслав Соболев с женой Инной в суде (фото: kiev.informator.ua)

Мальчик спросил: "Мама, а куда мы дальше едем?".

Семья собиралась поехать за будкой для собаки, которую недавно подобрали на улице.

"Мы поедем собаке будку купим, чтоб она не замерзла", - говорит мама Саши.

Я услышала выстрел и закричала мужу давить на газ, но, когда обернулась, увидела, что у моего ребенка нет полголовы.

"Его мозги я собирала своими руками", - сказала мама и начала плакать.

Покушение на Соболева и убийство его сына (видео: facebook.com/tsn.ua)

Напомним, в покушении на Вячеслава Соболева и убийстве его сына подозревают двух бывших добровольцев из УДА 19-летнего Андрея Лаврегу и 18-летнего Евгения Семенова. Суд избрал меру пресечения Лавреге, который, по данным следствия, совершил смертельный выстрел.