Авто до 3 тыс. долларов в Украине: какую иномарку можно приобрести
Купить автомобиль в Украине уже давно не проблема. Особенно, если сумма на покупку транспортного средства достаточная. Но более актуальным остается вопрос о приобретении б/у автомобиля бюджетно, в пределах до 3 тысяч долларов.
Какую иномарку можно купить в Украине за 3000 долларов, рассказали на портале Auto.bigmir.
В первую очередь за такие деньги можно купить машины ВАЗ и "Ланосы", но при условии, что они будут в хорошем состоянии. Далее эксперты называют машины попроще, но поновее – это корейские, китайские и некоторые европейские автомобили. А вот покруче и постарше – это машины хороших марок, но выпущенные в середине или конце 90-х.
Что можно купить еще за 3000 долларов
10 место: Gelly MK 2008 года
Хороший бюджетный автомобиль и относительной новый. В 2008 году производился в комплектации с двигателями 1,6 и 1,5 литра. В этой машине не самая лучшая шумоизоляция и антикоррозийное покрытие. Однако на фоне отечественных машин, такой китайский автомобиль выигрывает за счет большого набора опций.
9 место: Chevrolet Aveo
Эту модель можно выбирать по типу кузова: хетчбэк или седан. Двигатели у них слабенькие, и их стали переводить на ГАЗ. Однако качество сборки неплохое. Можно рассматривать модели до 2006 года, но есть шанс получить и рейсталинговый автомобиль.
8 место: Hyundai Sonata
это автомобиль бизнес-класса, правда корейский и конца 90-х годов. Качество сборки и салона намного выше двух предыдущих машин. Однако хромает качество ЛКП, но это связано с возрастом, а не с производством.
7 место: Daewoo Nubira
Эти машины редко встречаются на украинских дорогах, и стоит рассматривать рейстайлинговое поколение – от 2000 года и выше. В такой машине повышенный уровень комфорта, а под капотом довольно мощные движки, которые позволяют разгоняться до 100 км/в час за 10 секунд.
6 место: Volkswagen Golf
Идеальный вариант – околоспортивная модель 1998 года. Автомобиль действительно надежный и не убиваемый. Однако стоит учитывать, что в Украине есть совсем укатанные варианты – с пробегом под 1 млн км. Подбор такого автомобиля может быть хлопотным, но оно того стоит – можно найти хороший экземпляр.
5 место: Suzuki Swift
Маленькая городская машинка начала 2000-х годов придется по вкусу очень многим. На рынке Украины их много и такая машина станет отличным выбором для первого автомобиля для города. Для трассы он не годится – слишком маломощные движки.
4 место: Ford Mondeo или Ford Scorpio
Это автомобили бизнес-класса середины и конца 90-х. Оснащение внутри и под капотом вопросов не вызывает. А вот найти не убитый экземпляр в Украине довольно сложно. Scorpio будет лучшим выбором в плане материалов, но дороже в обслуживании.
3 место: Opel Vectra/Opel Omega 3
Оба автомобиля отличаются большим набором функций и относительно современным дизайном. Из минусов – у машин в возрасте сильно гниют задние арки и обе модели имеют высокий расход топлива.
2 место: Mitsubishi Carisma
Абсолютно надежный и неприхотливый автомобиль в эксплуатации. Из плюсов – дизайн, надежность ходовой, коробки и двигателя. Эти модели с легкостью преодолевали отметки по 500 000 км.
1 место: Honda Civic/Honda Accord
Самый оптимальный бюджетный вариант, и они уже 20 лет остается желанными у автомобилистов. Accord подарит ощущение премиальности в салоне, а Civic подойдет любителям спортивных автомобилей. В данном бюджете можно рассматривать машины от 1997 года выпуска.
Какой автомобиль можно купить в Украине до 3 тысяч долларов
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появились корейские автомобили – чем они отличаются.
А также рассказывали о том, каким б/у автомобилям больше всего доверяют украинцы.