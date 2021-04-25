Авто до 3 тыс. долларов в Украине: какую иномарку можно приобрести

Купить автомобиль в Украине уже давно не проблема. Особенно, если сумма на покупку транспортного средства достаточная. Но более актуальным остается вопрос о приобретении б/у автомобиля бюджетно, в пределах до 3 тысяч долларов.

Какую иномарку можно купить в Украине за 3000 долларов, рассказали на портале Auto.bigmir.

В первую очередь за такие деньги можно купить машины ВАЗ и "Ланосы", но при условии, что они будут в хорошем состоянии. Далее эксперты называют машины попроще, но поновее – это корейские, китайские и некоторые европейские автомобили. А вот покруче и постарше – это машины хороших марок, но выпущенные в середине или конце 90-х.

Что можно купить еще за 3000 долларов

10 место: Gelly MK 2008 года

Хороший бюджетный автомобиль и относительной новый. В 2008 году производился в комплектации с двигателями 1,6 и 1,5 литра. В этой машине не самая лучшая шумоизоляция и антикоррозийное покрытие. Однако на фоне отечественных машин, такой китайский автомобиль выигрывает за счет большого набора опций.

9 место: Chevrolet Aveo

Эту модель можно выбирать по типу кузова: хетчбэк или седан. Двигатели у них слабенькие, и их стали переводить на ГАЗ. Однако качество сборки неплохое. Можно рассматривать модели до 2006 года, но есть шанс получить и рейсталинговый автомобиль.

8 место: Hyundai Sonata

это автомобиль бизнес-класса, правда корейский и конца 90-х годов. Качество сборки и салона намного выше двух предыдущих машин. Однако хромает качество ЛКП, но это связано с возрастом, а не с производством.

7 место: Daewoo Nubira

Эти машины редко встречаются на украинских дорогах, и стоит рассматривать рейстайлинговое поколение – от 2000 года и выше. В такой машине повышенный уровень комфорта, а под капотом довольно мощные движки, которые позволяют разгоняться до 100 км/в час за 10 секунд.

6 место: Volkswagen Golf

Идеальный вариант – околоспортивная модель 1998 года. Автомобиль действительно надежный и не убиваемый. Однако стоит учитывать, что в Украине есть совсем укатанные варианты – с пробегом под 1 млн км. Подбор такого автомобиля может быть хлопотным, но оно того стоит – можно найти хороший экземпляр.

5 место: Suzuki Swift

Маленькая городская машинка начала 2000-х годов придется по вкусу очень многим. На рынке Украины их много и такая машина станет отличным выбором для первого автомобиля для города. Для трассы он не годится – слишком маломощные движки.

4 место: Ford Mondeo или Ford Scorpio

Это автомобили бизнес-класса середины и конца 90-х. Оснащение внутри и под капотом вопросов не вызывает. А вот найти не убитый экземпляр в Украине довольно сложно. Scorpio будет лучшим выбором в плане материалов, но дороже в обслуживании.

3 место: Opel Vectra/Opel Omega 3

Оба автомобиля отличаются большим набором функций и относительно современным дизайном. Из минусов – у машин в возрасте сильно гниют задние арки и обе модели имеют высокий расход топлива.

2 место: Mitsubishi Carisma

Абсолютно надежный и неприхотливый автомобиль в эксплуатации. Из плюсов – дизайн, надежность ходовой, коробки и двигателя. Эти модели с легкостью преодолевали отметки по 500 000 км.

1 место: Honda Civic/Honda Accord

Самый оптимальный бюджетный вариант, и они уже 20 лет остается желанными у автомобилистов. Accord подарит ощущение премиальности в салоне, а Civic подойдет любителям спортивных автомобилей. В данном бюджете можно рассматривать машины от 1997 года выпуска.

Какой автомобиль можно купить в Украине до 3 тысяч долларов