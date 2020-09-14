В Австрии и Чехии - вторая волна коронавируса: смертность в Европе будет расти

В европейских странах заявили о второй волне COVID-19 (фото: РБК-Украина)

В европейских странах резко увеличилось число заболевших и умерших от коронавируса

Австрия и Чехия заявили о начале второй волны коронавируса.

Так, по словам представителя чешского правительства в области здравоохранения Романа Примулы, за несколько недель количество госпитализированных с COVID-19 выйдет на цифры, которые были в стране весной. Уже сейчас Чехия занимает третье место в Евросоюзе по росту заболеваемости.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также на днях заявил, его страна переживает начало второй волны коронавируса.

"Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850", - отметил политик в субботу.

К слову, число случаев COVID-19 в Австрии и Чехии растет вместе с другими странами Европейского Союза. Например, во Франции уже несколько дней подряд фиксируют около десяти тысяч новых больных в сутки.

Число заболевших коронавирусом увеличилось и в Израиле. При этом специалисты отмечают: вторая волна оказалась значительно сильнее первой. В связи с пандемией Израиль ввел всеобщий карантин на три недели. Правительство ограничило передвижение граждан, закрыло кафе, рестораны, образовательные учреждения, офисы и конторы (кроме необходимых производств). Работать будут только супермаркеты и аптеки.

ВОЗ ожидает рост смертности от коронавируса в Европе

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности из-за коронавируса в Европе. И все "будет еще сложнее", чем было весной, говорят чиновники.

"В октябре-ноябре ожидается рост смертности", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Напомним, днем ранее ВОЗ сообщила о новом антирекорде по количеству новых случаев коронавируса в мире. За сутки заболели почти 308 тыс. людей. Всего же в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев COVID-19. Умерли от коронавируса уже более 917 тыс. человек.

Ученые придумали неожиданный способ предсказывать вспышки COVID-19

Пока ВОЗ фиксирует рекордные цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса осенью, американские ученые провели исследование, согласно результатам которого вспышки COVID-19 уже вскоре можно будет предсказывать по... запросам в Google.

Как сообщается на сайте Massachusets General Hospital, поисковые запросы "диарея", "потеря вкуса", "потеря аппетита" соотносятся с запросом "коронавирус" среди интернет-юзеров пяти американских штатов, где на сегодня самые трудные эпидемиологические ситуации - Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Массачусетс.

Ученые уточняют, что наибольшая взаимосвязь между запросами и ростом выявленных случаев заболевания фиксировалась с разницей в 3-4 недели. Таким образом, специалисты пришли к выводу: благодаря данным Google Trends можно будет предугадывать вспышки COVID-19 не только в США, но и в других странах.

Ранее мы писали, что Евросоюз выделит более миллиарда евро на вакцину от COVID-19.