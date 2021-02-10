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В Австралии крокодил-гигант выбрался на пляж и съел двух акул на глазах у людей: шокирующее видео

Новина українською → Австралия, Среда 10 февраля 2021 08:02
В Австралии крокодил-гигант выбрался на пляж и съел двух акул на глазах у людей: шокирующее видео Крокодил (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Австралии огромный крокодил выбрался на пляж и съел двух небольших акул, которых всего несколько минут назад поймали местные рыбаки - Ивонна и Тони Палмер. Пара сняла происходящее на камеру, и видео в сети быстро стало "вирусным".

Об это передает издание 7 News.

Подплывающая к берегу рептилия длиной около 4-5 метров изрядно перепугала людей, находящихся всего в нескольких метрах - на ролике слышны их ошеломленные возгласы.

"Святые шлепки… зацените этого монстра... Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела в своей жизни!... Какое утро!" - не сдерживала эмоций миссис Палмер, снимая все на видео.

Как видно на кадрах, морской "монстр" - гребнистый крокодил - спокойно подплыл к самой береговой линии, сначала слопал одну лежащую на песке акулу, а затем через мгновение вернулся за добавкой.

После такого завтрака рептилия отправилась обратно в воду восвояси.

Случай произошел 7 февраля около города Кардуэлл на севере австралийского штата Квинсленд.

Видео: В Австралии огромный крокодил съел двух акул на пляже

Гребнистые крокодилы являются наиболее крупными представителями своего отряда и самыми большими наземными или прибрежными хищниками. Самцы этого вида могут достигать длины 7 метров при массе примерно до 2 тонн, а вот самки значительно меньше в размерах.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили гигантского доисторического крокодила Paludirex vincenti. Кстати, останки этого пресмыкающегося было найдено в том же самом штате Квинсленд в Австралии.

Напомним, что недавно украинские туристы пострадали в Египте от нападения акулы.

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