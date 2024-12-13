Авокадо, суп та мед. Тренер розніс в пух і прах "здорові" продукти

У сучасному світі здоровий спосіб життя став невід’ємною частиною культури, а разом із ним - міфи, які часто плутають людей. Які ж всім нам відомі продукти зовсім не є необхідними?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка в Facebook.

Авокадо - суперфрукт, без якого не можна бути здоровим

Авокадо часто називають "суперфудом" завдяки корисним жирам і вітамінам. Однак вітаміни та мінерали, які містить авокадо, складають лише невелику частину добової потреби організму. Більше того, жири, що містяться в авокадо, зокрема Омега-3, погано засвоюються порівняно з тими, що отримуємо з риби. А через високу калорійність цей фрукт не є найкращим вибором для тих, хто худне.

Висновок: їжте авокадо, якщо воно доступне та подобається, але його відсутність у раціоні не вплине на ваше здоров’я.

Мед - здоровий замінник цукру

Мед часто сприймається як «золотий еліксир», який дідусі їли і жили до ста років. Але за складом він майже ідентичний цукру, а корисних речовин у ньому настільки мало, що вони не впливають на організм. Організм реагує на мед так само, як і на звичайний цукор.

Висновок: мед можна вживати, але лише в помірних кількостях. Його не варто розглядати як заміну цукру для здорового харчування.

Склянка води натще запускає організм

Часто радять починати день зі склянки води для «запуску організму». Однак це радше звичка, ніж науково обґрунтована потреба. Немає однозначних доказів, що це корисно. Важливіше підтримувати водний баланс протягом усього дня.

Висновок: хочете пити воду зранку - пийте, не хочете - не змушуйте себе.

Суп необхідний для травлення

Існує думка, що без супів «шлунок встане». Насправді відмінність супу від іншої їжі лише у наявності води, яка в шлунку затримується лише на 20 хвилин.

Висновок: любите супи - їжте, але їх відсутність у раціоні ніяк не зашкодить.

Здорове харчування = схуднення

Перехід на здорову їжу не гарантує схуднення. Для цього потрібен дефіцит калорій. Навіть корисні продукти містять калорії, і переїдання ними також може призвести до набору ваги.

Висновок: рахуйте калорії, якщо хочете схуднути. Здорове харчування — це про загальний добробут, а не лише вагу.

Детокс - панацея для очищення організму

Детокс-програми обіцяють очищення організму від «шлаків і токсинів». Насправді наш організм сам очищується 24/7 завдяки печінці, ниркам, шкірі та іншим органам. Ніяких "шлаків" немає, і платити за дорогі курси не має сенсу.

Висновок: детокс - це маркетинг. Краще зосередьтеся на збалансованому харчуванні.

Спортивні добавки - must-have для здоров’я

Багато хто вірить, що без добавок важко отримати всі необхідні нутрієнти. Це не так, якщо харчування збалансоване. Добавки потрібні лише за рекомендацією лікаря.

Висновок: витрачайте гроші на якісну їжу, а не на баночки, якщо немає медичних показань.

Тренування в залі роблять вас активним

Тренування - це добре, але якщо ви сидите решту часу, користь мінімальна. Важливо також багато рухатися протягом дня: ходити пішки, виконувати побутову активність, спати достатньо.

Для здоров’я важливий комплексний підхід - не лише тренування, а й рухливий спосіб життя, правильне харчування та якісний сон.

Здоровий спосіб життя - це не про модні ритуали чи продукти, а про баланс, раціональність і розумний підхід. Використовуйте інформацію свідомо, аналізуйте і не женіться за трендами!