Авитаминоз весной: врачи рассказали, как бороться с заболеванием

Врачи рассказали, как бороться с авитаминозом в начале весны (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали украинцам, как бороться с весенним авитаминозом

Авитаминоз весной - один из самых главных минусов этого времени года. В марте многие люди чувствуют постоянную усталость, раздражительность, ломкость волос и ногтей, ухудшение зрения. Все потому, что организму не хватает витаминов.

Интересно, что несмотря на распространенное мнение, что лучше всего в борьбе с авитаминозом помогут аптечные витамины, это на самом деле не так. Потому что без соответствующего рациона они просто не работают.

"Эти витамины синтетические, они усваиваются нашим организмом не более чем на 10-20 процентов. Чтобы они хорошо усваивались, в нашем рационе обязательно должны присутствовать витаминные комплексы, которые содержатся в овощах и фруктах", - отметил семейный врач Владислав Ващенко в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Более того, аптечные витамины в больших дозах еще и могут быть опасными.

"Банальные последствия – это аллергические реакции, которые могут привести уже к более серьезным: ангионевротическому отеку, гипервитаминозу, избытку витамина С. Это может привести и к летальному исходу", - предостерегает Ващенко.

Но врачи уверяют - витамины можно получить из сезонных продуктов. Например, квашеная капуста обогащена клетчаткой, витамином С, витаминами группы В. Также не стоит забывать о свекле, моркови, яблоках. А наш украинский борщ - настоящая витаминная бомба. Но лечиться нужно комплексно.

"При одно-, двукратном приеме пищи никогда не удастся сбалансировать рацион. Это утопия. Только при питании 4, 5, а то и больше раз в день витамины используются правильно", - рассказал фитотерапевт Борис Скачко.

К тому же наш организм сам подскажет, каких витаминов ему не хватает. Синяки на теле, слабость капилляров и неожиданные кровотечения говорят о нехватке витаминов С и Е. Постоянная раздражительность и усталость появляются при недостатке витамина D. Ломкость волос, ногтей и ухудшение зрения свидетельствуют о недостаточном количестве витамина А. Чтобы увеличить его содержание, надо добавить в свой рацион как можно больше продуктов оранжевого цвета: морковь, тыкву, яйца и масло.

Кроме этого, есть продукты, которые в зимне-весенний период врачи рекомендуют совсем убрать из рациона. Это колбасы, консервы, которые прошли промышленную обработку. А еще весной лучше меньше пользоваться микроволновкой, поскольку за счет электромагнитного поля снижается биологическая ценность продуктов питания.

Кроме продуктов, справиться с авитаминозом помогают банальные прогулки и восьмичасовой сон. Но главное, если симптомы болезни не проходят в течение нескольких недель, не стоит заниматься самолечением, а сразу следует обращаться к врачу.

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