Весняний авітаміноз - страшилка чи реальна загроза? Дієтолог дає чітку відповідь

Щовесни багато людей скаржаться на втому, слабкість і погіршення самопочуття, пояснюючи це "авітамінозом". Чому таке поняття - це міф?

Це питання по поличках розклала в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Чому авітаміноз - це міф?

"Авітаміноз - це стан, при якому організм страждає від гострої нестачі певних вітамінів. У сучасному суспільстві, де є широкий доступ до різноманітних продуктів, це практично неможливо", - пояснила експерт.

За її словами, дефіцит вітамінів може бути лише у крайніх випадках, наприклад, при серйозних захворюваннях або суворих обмеженнях у харчуванні. Але загалом люди, які харчуються збалансовано, не мають причин турбуватися.

"Цинга, якою страждали моряки через нестачу вітаміну C, вже давно залишилася в минулому. Ми отримуємо необхідні мікроелементи з їжі, навіть якщо вона вирощена в теплицях. Такі продукти можуть мати менш виражений смак, але вони містять усі важливі речовини", - зазначає Крупкіна.

Вона додає, що відчуття слабкості та зміни настрою навесні частіше пов’язані не з дефіцитом вітамінів, а з адаптацією організму до змін погоди і тривалості дня. Тому не варто поспішати купувати дорогі вітамінні добавки чи БАДи.

"Дуже часто рекомендації про необхідність додаткового прийому вітамінів - це просто маркетинг. Якщо ви споживаєте овочі, фрукти, білки та жири, ваш організм отримує все необхідне", - уточнила нутриціолог.

Водночас експерт радить звертати увагу на якість продуктів. Найбільше користі організму приносять сезонні овочі та фрукти, оскільки їхній час транспортування мінімальний. Чим довше продукти зберігаються, тим менше в них залишається корисних речовин.

Вам буде цікаво прочитати