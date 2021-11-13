В авиакатастрофе погиб космический турист, который месяц назад был на орбите

С момента его возвращения на Землю и до момента гибели после падения самолета прошло меньше месяца.

49-летний Глен де Врис был соучредителем компании Medidata и вице-президентом в медико-биологических науках и здравоохранении.

По данным полиции штата Нью-Джерси, четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов, упал в лесистой местности в четверг днем ​​в городке Хэмптон, примерно в 65 км к северо-западу от Нью-Йорка "при неизвестных обстоятельствах".

В Национальном совете по безопасности на транспорте проинформировали, что крушение расследуется.

На борту вместе с де Врисом находился 54-летний Томас П. Фишер. Он также погиб.

Полет Глена де Вриса на туристическом космическом корабле New Shepard состоялся 13 октября (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

Ранее Глен де Врис в общении с журналистами так и не раскрыл стоимость места на космическом корабле New Shepherd, но после возвращения на Землю отметил, что "оно того стоило".

Представитель Blue Origin после трагической гибели их бывшего космического туриста заявил, что новость о происшествии "их опустошила".

"Он принес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и своим товарищам по команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут вызывать уважение и восхищение", - говорится в сообщении.

Глен де Врис летал в космос как турист на корабле компании Джеффа Безоса Blue Origin в октябре 2021 года (фото: instagram.com/jeffbezos)