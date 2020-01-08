Авиакатастрофа рейса МАУ в Иране: показали фото с места страшной трагедии

Катастрофа украинского самолета в Иране авиакомпании МАУ рейса 752 "Тегеран - Киев" 8 января забрала жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа, включая 11 украинцев. Также в результате трагедии погибли граждане Ирана, Канады, Германии, Великоритании, Швеции и Афганистана.

Согласно предварительной причины авикатастрофы, на борту произошло возгорание двигателя из-за технической неисправности. Самолет перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни возле Тегерана.

Многие жертвы авиакатастрофы - иранские студенты из Канады, которые пользовались услугами МАУ из-за сравнительно дешевой стоимости перелетов. Сообщается, что на рейс не сели два человека.

В сети появились кадры с места трагедии. Тела погибших и обломки самолета разбросаны на территории приблизительно 2 гектара. В организации "Красный полумесяц" заявили, что опознать погибших практически нет шансов. Так, из-за сильнейших повреждений их идентификация будет проведена с помощью ДНК-экспертизы.

Крушение украинского самолета МАУ в Иране (Фото: ISNA Photo / twitter.com)

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что Boeing 737 был один из лучших самолетов и последняя проверка проводилась почти ровно год назад. Также подчеркивается, что ошибка пилотов исключена.

После катастрофы в Иране тегеранскую авиагавань закрыли, но воздушное пространство остается открытым.