Авиакатастрофа МАУ в Иране: СМИ воспроизвели смертельный рейс в деталях

Крушение украинского самолета авиакомпании МАУ произошло ранним утром 8 января возле Тегерана, Иран. Все пассажиры, а также 9 членов экипажа, погибли. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, так как был сбит силами противовоздушной обороны Ирана.

Издание The New York Times воспроизвело детально последний рейс PS752 украинского самолета МАУ и выяснило, что полет длился всего 7 минут. Видео было размещено на сайте издания.

Ночью 8 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. После этой атаки силы ПВО Ирана были в полной боевой готовности, и они готовились к возможному ответу со стороны США.

Через 4 часа после атаки на Ирак, из аэропорта Имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран-Киев. Он вылетел с небольшой задержкой, которая была якобы связана с выгрузкой лишнего груза. Он взлетел без отклонений от обычного курса и направился в северо-западном направлении. За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 км и все это время он отражался на радарах.

Через несколько минут перестали работать электронные системы, а самолет передал последний сигнал. Еще через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана. Этот момент был зафиксирован на видео с места события. После этого самолет загорается и в него попадает еще одна ракета, которая вылетела с секретных военных баз Ирана.

Как сообщил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции, оператор системы ПВО принял самолет за крылатую ракету.

Еще несколько минут самолет МАУ падал на землю. Есть информация, что пилоты развернули борт в сторону аэропорта, но упал, не долетев. При падении произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись на расстоянии почти 500 метров от места падения.