В августе 2021 нас ждет "каскад" магнитных бурь: самые опасные даты

В августе 2021 нас ждет целый "каскад" магнитных бурь, которые начнутся уже с первых чисел месяца, а одно из самых сильных "возмущений" произойдет в середине августа.
Что такое магнитные бури, как они на нас влияют, и что делать, дабы уберечься в опасные даты, читайте ниже в нашем материале.
Последний летний месяц отличится сильной солнечной активностью, пишет apnews.
2-3 августа прогнозируются незначительные магнитные колебания, которые могут вызвать беспокойства у людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но в целом на здоровье большинства они не повлияют.
10 августа будут более сильные возмущения "солнечного ветра", которые достигнут средних показателей. Влияние магнитной бури будет ощутимо.
13-14 августа магнитные колебания будут утихать, поэтому самочувствие должно наладиться.
16-20 августа эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю. На здоровье эти колебания могут сказаться в виде сильных головных болей, скачков давления, ломоты в суставах, эмоциональных перепадов и так далее.
29 августа ожидается магнитная буря средней силы. В это время лучше избегать физических и эмоциональных нагрузок.
Симптомы воздействия магнитной бури чаще всего испытывают люди с метеочувствительностью. В периоды магнитных бурь могут возникать повышенная утомляемость, тревожность, апатичность, сонливость.
Если вы страдаете от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, вы также можете почувствовать влияние магнитных колебаний. Это могут быть скачки артериального давления, нарушение ритма и другие проблемы.
В периоды сильных магнитных бурь, говорят врачи, голова может разболеться даже у людей, считающих себя здоровыми.
Врачи разработали ряд правил, которые помогут защититься в период магнитных бурь:
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