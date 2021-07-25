В августе 2021 нас ждет "каскад" магнитных бурь: самые опасные даты

В августе 2021 нас ждет целый "каскад" магнитных бурь, которые начнутся уже с первых чисел месяца, а одно из самых сильных "возмущений" произойдет в середине августа.

Что такое магнитные бури, как они на нас влияют, и что делать, дабы уберечься в опасные даты, читайте ниже в нашем материале.

Даты геомагнитных бурь

Последний летний месяц отличится сильной солнечной активностью, пишет apnews.

2-3 августа прогнозируются незначительные магнитные колебания, которые могут вызвать беспокойства у людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но в целом на здоровье большинства они не повлияют.

10 августа будут более сильные возмущения "солнечного ветра", которые достигнут средних показателей. Влияние магнитной бури будет ощутимо.

13-14 августа магнитные колебания будут утихать, поэтому самочувствие должно наладиться.

16-20 августа эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю. На здоровье эти колебания могут сказаться в виде сильных головных болей, скачков давления, ломоты в суставах, эмоциональных перепадов и так далее.

29 августа ожидается магнитная буря средней силы. В это время лучше избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Как магнитная буря может повлиять на здоровье

Симптомы воздействия магнитной бури чаще всего испытывают люди с метеочувствительностью. В периоды магнитных бурь могут возникать повышенная утомляемость, тревожность, апатичность, сонливость.

Если вы страдаете от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, вы также можете почувствовать влияние магнитных колебаний. Это могут быть скачки артериального давления, нарушение ритма и другие проблемы.

В периоды сильных магнитных бурь, говорят врачи, голова может разболеться даже у людей, считающих себя здоровыми.

Как защититься от влияния геомагнитных бурь

Врачи разработали ряд правил, которые помогут защититься в период магнитных бурь:

воздержитесь от алкогольных напитков,

избегайте тяжелой пищи - фастфуда, жирной, соленой, острой еды и так далее,

поменьше пейте кофе, чая, других бодрящих напитков,

употребляйте больше жидкости - воды, травяных чаев, легких компотов,

чаще проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе (но не на солнце и жаре), гуляйте утром и вечером,

откажитесь от сильных физических нагрузок, не перетруждайтесь,

избегайте стрессов и решения сложных и важных вопросов в эти дни,

если вы имеете хронические болезни, держите нужные лекарства рядом, следите за давлением и сердечным ритмом.

Что такое магнитная буря

Магнитная (геомагнитная) буря - это серьезное нарушение магнитосферы Земли, что возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.