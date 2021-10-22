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Аваков заболел коронавирусом: в каком состоянии экс-министр

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Киев, Пятница 22 октября 2021 16:56
Аваков заболел коронавирусом: в каком состоянии экс-министр Фото: Арсен Аваков заболел коронавирусом (РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Арсен Аваков заразился коронавирусом. Некоторые СМИ пишут, что экс-министр внутренних дел находится "в тяжелом состоянии". Однако - это совсем не так.

Что известно о болезни Авакова - читайте в нашем материале дальше.

Как чувствует себя Аваков сейчас

22 октября в СМИ начала распространятся информация, что экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.

Кроме того, многие издания, ссылаясь на непонятный Telegram-канал "Монастырь", писали, что его состояние "оценивается как тяжелое".

На запрос Styler о самочувствии бывшего министра у Авакова не ответили.

Зато спустя некоторое время Аваков сам прокомментировал свое состояние. Действительно, у него COVID. Но, как можно понять по посту экс-министра в Instagram, слухи о его "тяжелом состоянии" очень сильно преувеличены.

Также Аваков отметил, что заболел "короной", несмотря на то, что привит (весной 2021 года, в самом начале массовой вакцинации, сотрудники МВД должны были получить прививки одними из первых - ред.)

"Читаю, про себя в интернете, что, мол, помираю от ковида. К счастью, нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книжки. А это, на фото - мои помощники - витамины! Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!" - написал Аваков, подкрепив к посту фото, на котором он улыбается, держа в руках пакет с лимонами и корнем имбиря.

Аваков заболел коронавирусом: в каком состоянии экс-министр

Арсен Аваков (фото: instagram.com/arsenik78)

Отметим, что до этого Аваков не болел коронавирусом, хотя в свое время "короной" заражались люди из близкого окружения экс-министра. В частности, в декабре 2020 года вирус "скосил" его зама Антона Геращенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД в этом году, летом. Этот пост он занимал более 8 лет. В июле он сообщил, что нашел себе новое занятие "по душе".

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