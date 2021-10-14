Аваков "вернулся из отпуска" и обратился к генералам

Экс-министр отметил, что 14 октября 2021 года - 2740-й день гибридной войны РФ против Украины.

"Более 4000 погибших украинских военных, и почти столько же - гражданских. Около 20 000 раненых - как среди гражданского, так и военного населения... 14 октября мы благодарим наших Героев и чтим тех, кто погиб, защищая целостность и суверенитет государства", - заявил Аваков.

Он обратил внимание, что не понаслышке знает, что такое безопасность государства (возглавлял МВД более 7 лет), и "разнес" озвученные высокопоставленными военными тезы о возвращении оккупированных Крыма и некоторых регионов на востоке Украины только при помощи дипломатии.

"Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - пишет Аваков.

Бывший чиновник настоятельно призвал закрепить на государственном уровне Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

"И речь идет даже не о формальном документе, а законодательно закрепленной роль и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе", - рассказал Аваков и напомнил, что еще в 2018 году такая стратегия была принята на уровне МВД.

"Сегодня критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработки которой - совместная миссия парламента, президента и правительства, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и нашими международными партнерами", - заявил бывший министр.