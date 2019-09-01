Астрологический прогноз на сентябрь: опасные даты и период удач

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для всех знаком Зодиака подскажет, что готовит первый месяц осени на финансовом и любовном фронтах, в сфере карьеры и отношений, какие ждать риски для здоровья и главное - как их избежать или минимизировать. Известный астролог Наталья Анисимова дала ряд полезных советов, на что стоит пристальнее обратить внимание в начале новой поры года, а также напомнила о дате осеннего солнцестояния - 23 сентября, которое "сдвинет" биологические часы человека вслед за природными.

Астролог отметила, что сентябрь станет кармическим месяцем, хоть и без затмений. Черная Луна плюс кармические узлы окажут влияние через планеты практически на весь зодиакальный круг.

"Мы можем не заметить, как искусились и польстились на то, о чем впоследствии будем жалеть", - предупредила эксперт.

Также она посоветовала избегать поспешних и легкомысленных поступков и решений, и рассматривать в сентябре каждое действие перед совершением под несколькими углами.

"Очень легко в сентябре потерять чистоту внутренних ориентиров. Сейчас под маской милосердия, веры и бескорыстия может быть обман", - сказала астролог и предупредила о высокой вероятности разочарований в идеалах и ориентирах.

Согласно астрологическому прогнозу на сентябрь 2019, первые 10 дней месяца окажут на все знаки Зодиака позитивное влияние - будет благоприятный период и ощущение повышенной активности, мы станем смелее и практичнее. Эксперт советует не упускать возможности и пользоваться моментом для осуществления задуманного.

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Однако это не касается финансовых вопросов. Так, заключение нового партнерства в первые дни сентября грозит иллюзорными надеждами, которые скорее не сбудутся и принесут разочарования.

"Очень легко в первые 5 дней сентября потерять голову в отношениях", - предупредила астролог.

В прогнозе указывается, что последняя неделя сентября также не благоприятна для финансового партнерства, кредитов, договорных обязательств, заключения брака. "Спокойный" период для этого ожидается с 6 по 22 сентября.

Говоря о сфере здоровья, астролог подчеркнула, что в начале сентября увеличиваются риски отравлений, аллергий, заражений крови.

"Почти весь сентябрь мы будем чувствовать влияние Сатурна. Он опять соединяется с кармическим узлом. Сатурн призывает к обновлению профессионального поприща, поиску нового призвания. После 18 сентября стоит делать шаги в этом направлении", - рассказала эксперт.

Кроме того, астролог призвала в сентябре внимательнее "приглядываться" к своим снам, так как они могут показывать кармические родовые темы, которые стоит понять и исправить.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Как сообщалось ранее, недавно астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака судьба приготовила серьезные испытания в отношениях с любимыми.

Также мы писали о том, что на днях астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре могут ожидать безденежье и депрессия. Эксперт посоветовал не отчаиваться и с достоинством пережить сложный период.

Напомни, что эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара.