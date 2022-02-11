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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым День святого Валентина подарит страстную любовь

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2022 особенный тем, что в нем есть праздник всех влюбленных - День святого Валентина. Астрологи говорят, что это время будет уникальным для трех знаков Зодиака, которым может посчастливиться встретить страстную любовь, а семейным представителям достичь гармоничных отношений.

Об этом пишет Tamby.

Близнецы

В этот день вашему любимому человеку можно будет позавидовать, ибо в День святого Валентина вы будете понимать его с полуслова и полувзгляда. Почаще бы вам такое взаимопонимание. Если ваша половинка будет счастлива, значит, и вам кусочек этого счастья перепадет.

Лев

Астрологи советуют вам постараться сегодня быть максимально уверенным в собственных силах. Только в этом случае Львам удастся добиться благосклонности интересного вам представителя противоположного пола или же покорить заново любимого человека.

Весы

В этот день мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено - вам помешает нечто совершенно неожиданное. Однако это событие может обернуться представителям знака на пользу, сблизив вас с тем, кто будет при этом присутствовать.

Ранее Павел Глоба назвал счастливчиков, которых в 2022 году ждет неожиданный поворот событий.

Также мы писали, какие черты характера мешают знакам Зодиака обрести любовь и гармонию в отношениях.

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Гороскоп