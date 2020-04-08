Астрологи назвали дату окончания пандемии коронавируса

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру. Астрологи назвали дату окончания пандемии, опираясь на данные о влиянии небесных тел и энергетике високосного 2020 года. Что известно о прогнозах насчет пандемии коронавируса - в материале Styler.

Распространение опасной болезни, жертвами которой уже стало около 75 тысяч человек во всем мире, зависит от многих факторов. Астрологи отмечают, что обстановка довольно напряженная, пишет slovofraza.

Эксперты считают, что энергетика високосного года и влияние Черной Луны не сулит человечеству быстрого избавления от коронавируса. Тем не менее астрологи уверены, что в конце апреля пандемия пойдет на спад, и в мае ситуация в Украине и мире наладится.

Но осенью коронавирус снова вернется. При этом астрологи считают, что вторая волна пандемии не будет уже такой сильной, как первая. И большинство стран сможет успешно противостоять коронавирусу.

Главным фактором, влияющим на людей сейчас, астрологи называют Черную Луну. Ее энергетика будет сильна как никогда, а значит, весь 2020 год нужно провести с осторожностью.

К слову, болгарская предсказательница Ванга еще 30 лет назад предсказала пандемию коронавируса в 2020 году. Она также в своем пророчестве рассказала, когда изобретут вакцину от COVID-19.

Ранее мы писали, в каких масках запрещено появляться в общественных местах после ужесточения карантина в Украине с 6 апреля.