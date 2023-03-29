Аспірин та йод вже в дефіциті. У Росії повертаються до середньовічної медицини через нестачу ліків

У дефіциті йод та аспірин

Через санкції після вторгнення в Україну Росія опинилася на порозі величезного дефіциту лікарських засобів. За рік з аптек зникли сотні найменувань препаратів, багато що стало стійким дефіцитом.

Це стосується не тільки антибіотиків, протипухлинних ліків, засобів від тиску та діабету, а й звичайних жарознижувальних, протиалергічних ліків.

У січні 2023 року спеціальна комісія МОЗ Росії склала список дефіцитних товарів, до якого увійшли 97 найменувань, зокрема аспірин, парацетамол, корвалол і навіть йод.

Також до списку потрапила вакцина проти грипу, вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку та правця, вітамін Е, настоянка пустирника, розчини для діалізу, активоване вугілля, лідокаїн, преднізолон, атропін та багато інших. І це лише ті ліки, які вказують офіційно.

Що насправді відбувається у віддалених регіонах Росії – невідомо. Але якщо багатьох препаратів немає в центральній частині РФ, то і в глибинках їх точно немає. З'явився навіть свій тіньовий ринок ліків та спекулянти.

Усі дослідження зупинилися

Як розповів московський лікар-хірург Олександр Ванюков в інтерв'ю для "Настоящее время", ліки в Росії люди почали шукати та "діставати", як було колись у СРСР.

"Не те щоб припинилися поставки, просто шлях ліків з іншої країни до Росії став настільки непередбачуваним, довгим і дорогим, що, мабуть, через це вони й зникають. Тому що просто невигідно везти, складно, швидше за все, через це. Плюс ті дослідження, які велися, зупинилися, і нові ліки, швидше за все, не будуть зареєстровані, тому що для того, щоб вони були доступні на території Росії, вони повинні пройти місцеві клінічні випробування, Теж не думаю, що це комусь зараз потрібно", - наголошує медик.

Не всі фармацевтичні гіганти повністю пішли з РФ. Проте їхню роботу по суті паралізовано, оскільки літаками доставити препарати неможливо.

"Бо не летять літаки, а фури мають перевантажувати тепер товари, наскільки я знаю, на кордоні. Тому що фури з Європи тепер не можуть проїхати до Росії й навпаки. По землі вести набагато дорожче, ніж привезти літаком кілька упаковок або навіть кілька тисяч. упаковок", - пояснює Ванюков.

Він додав, що у дефіциті виявляються навіть банальні ліки – комусь заборонили їх привозити, терміни постачання розтягуються, термін придатності ліків встигає вийти за час шляху.

Замінити вітчизняними не виходить

Ванюков каже, що у дефіциті опиняються й важливі препарати. Наприклад, гепарин – ліки для згортання крові.

"З гепарином були перебої в якийсь момент. Але гепарин випускається в Росії, правда, він трошки сумнівної якості, тому що той гепарин російського виробництва, з яким ми мали справу, мав абсолютно непередбачувану дію. З російським є тільки одна проблема - що його дія непередбачувана: вона може дати гіперкоагуляцію підвищену - знижене згортання, так і не працювати взагалі, незалежно від своєї дози. І від чого це залежить, ми не знаємо", - пояснив хірург.

Повертаються у середньовіччя

Коли припинилися постачання різного медичного обладнання, зокрема й одноразових медичних інструментів, лікарі багатьох російських лікарень змушені були згадати старі навички – стерилізувати інструменти.

"І це перше, що тобі спадає на думку: коли в тебе є один катетер, і коли прийде наступний – тобі невідомо. Були великі перебої з якимись недорогими інструментами, які неможливо привезти у маленькій партії, бо вони не окупають доставку, у тому числі й з діагностичними катетерами для наших досліджень. І весь час то одного немає, то іншого, а так працювати неможливо, тому що ти маєш використовувати це все разом. Інакше якість хірургії, у тому числі сильно страждає", - розповів Ванюков.

Він додав, що є російські виробники, які виготовляють далеко не весь спектр інструментів. Проте існують спеціальні, без яких лікувати людину стає дуже складно чи взагалі неможливо.

Лікарі масово залишають Росію

Існує й інша проблема - з країни їдуть найпрогресивніші фахівці в галузі медицини. Особливо ті, хто використовував світові стандарти та технології. Бракує і простих лікарів - частина мобілізована на війну, частина виїхала через страх перед відправкою на війну.

Це ті лікарі, які проходили практику, навчалися постійно в європейських лікарнях, в європейських госпіталях підвищували свою кваліфікацію. Це все зараз для російської медицини буде недоступно. І частина людей, які розуміють, що російське вторгнення в суверенну країну фактично відрізає Росію від глобального світу вони, власне, і спробували виїхати", - розповів російський журналіст Олексій Олександров в ефірі "Freedom".

Він наголосив, що лікування людей з тяжкими захворюваннями в Росії стане просто неможливим. Країна буде відрізана від нового медичного обладнання, нових технологій лікування, нових препаратів.

"Протягом найближчих 10 років через те, що всі іноземні фармкомпанії зупинили фактично свій розвиток на території Росії, російські пацієнти не отримають 300 нових ліків, які, ймовірно, власне, за ці 10 років розроблять і будуть найсучасніші, найефективніші ліки. Їх, мабуть, на російському ринку не буде", - вважає Олександров.