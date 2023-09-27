Артур Смольянінов розніс Путіна та росіян: "Можемо повторити? А Mercedes не хочете повторити?!"

Актор Артур Смольянінов, який виїхав з Росії, вважає, що в Росії все тримається на міфі про "велику перемогу", а найглибшою проблемою є "романтизація радянської дійсності".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки "9 роти" YouTube-каналу "І Гримнув Грем".
За словами артиста, мобілізація в Росії стала останньою краплею виїжджати з країни для багатьох людей.
"Це вже працює на підсвідомому рівні, я навіть себе ловлю на тому, що я ввімкнув після 24 лютого телевізор і зрозумів, що може бути й інша точка зору", - сказав актор.
Також Артур сказав, що у РФ "все тримається на міфі про велику перемогу".
"Тобто з масової свідомості щодня вирізувалося ось це, всім прищеплювали думку не про війну, а про перемогу", - вважає Смольянінов.
Актор шокований, що в Росії залишилася романтизація війни, згадавши фільм "Дев'ята рота" та жахи, які там показувалися.
За його словами, президент РФ має все, але йому навіщось знадобилася "священна війна", а Росія стала монстром.
"Щоб предки здригнулися, і як пішли б за нами! Тому що людей "ґвалтували" багато років, змінили царя одного на іншого", - провів метафору актор.
Говорячи про романтизацію війни та перемоги, артист виголосив цитату.
"Що ви можете повторити? А Мерседес ви не хочете повторити, парад на Червоній площі, ви й так його повторюєте", - сказав він.
Смольянінов - російський актор театру та кіно. Став відомий завдяки ролям у таких стрічках, як "Штрафбат", "9 рота", "Елки", "Біла гвардія", "Жара" та інші.
Смольянінов виступив проти вторгнення Росії в Україну ще 2022 року. У жовтні на актора було заведено адміністративну справу про "дискредитацію" російської армії. Він виїхав із Росії до Латвії.
Раніше Смольянінов заявляв, що готовий убивати окупантів на фронті.
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