Ароматичні свічки та палички можуть бути токсичнішими, ніж сигарети: приголомшлива правда

Під час горіння в повітря потрапляють шкідливі речовини, такі як чадний газ, оксид озону, діоксид сірки, бензол, фталати, формальдегід. Регулярне використання цих продуктів може призводити до того, що концентрація шкідливих речовин у приміщенні перевищує допустимі норми ВООЗ у 15 разів!

Чим небезпечні ароматичні палички та свічки?

Ароматичні палички виділяють у середньому в 4 рази більше токсинів, ніж сигаретний дим.

Шкідливі частки потрапляють у кров і проникають глибоко в легені.

Частинки PM2,5, які утворюються при спалюванні, є канцерогенами 1-ї групи. Вони викликають запалення, що може призводити до генетичних мутацій і підвищувати ризик раку, зокрема раку легенів.

Можливі наслідки для здоров’я:

Кашель, утруднене дихання, загострення астми.

Головний біль, нудота через сильні запахи.

У важчих випадках - підвищення ризику серцево-судинних захворювань та онкології.

Як зменшити шкоду?

Рівень забруднення залежить від розміру приміщення: чим менше кімната, тим більше концентруються шкідливі речовини. Щоб зменшити вплив:

Використовуйте свічки у великих приміщеннях із відкритими вікнами.

Уникайте надмірного використання ароматичних паличок, особливо у закритих просторах.

Також важливо пам’ятати, що на упаковках ароматичних свічок і паличок часто не вказуються всі інгредієнти, що ускладнює оцінку їхньої безпеки.

Альтернативи для ароматизації приміщень

Безпечнішими варіантами є:

Саше з натуральними запашними травами.

Дифузори та спреї без підпалювання.

Ароматичні палички, які не потребують горіння.

Однак навіть ці засоби потрібно використовувати обережно: не перевантажувати приміщення запахами, не розташовувати їх поруч із ліжком, тримати подалі від дітей.

Простий і натуральний спосіб створити приємний аромат вдома - це розкладати шкірки цитрусових, використовувати свіжі трави або ефірні олії. Здоров'я важливіше за будь-які штучні запахи.