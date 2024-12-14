Ароматичні свічки та палички можуть бути токсичнішими, ніж сигарети: приголомшлива правда

Запахи від ароматизованих свічок та паличок можуть створювати затишну атмосферу, але водночас вони виділяють у повітря леткі органічні сполуки, які невидимі для людського ока.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Telegram.
Під час горіння в повітря потрапляють шкідливі речовини, такі як чадний газ, оксид озону, діоксид сірки, бензол, фталати, формальдегід. Регулярне використання цих продуктів може призводити до того, що концентрація шкідливих речовин у приміщенні перевищує допустимі норми ВООЗ у 15 разів!
Рівень забруднення залежить від розміру приміщення: чим менше кімната, тим більше концентруються шкідливі речовини. Щоб зменшити вплив:
Також важливо пам’ятати, що на упаковках ароматичних свічок і паличок часто не вказуються всі інгредієнти, що ускладнює оцінку їхньої безпеки.
Безпечнішими варіантами є:
Однак навіть ці засоби потрібно використовувати обережно: не перевантажувати приміщення запахами, не розташовувати їх поруч із ліжком, тримати подалі від дітей.
Простий і натуральний спосіб створити приємний аромат вдома - це розкладати шкірки цитрусових, використовувати свіжі трави або ефірні олії. Здоров'я важливіше за будь-які штучні запахи.
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