Ароматичні свічки та палички можуть бути токсичнішими, ніж сигарети: приголомшлива правда
Запахи від ароматизованих свічок та паличок можуть створювати затишну атмосферу, але водночас вони виділяють у повітря леткі органічні сполуки, які невидимі для людського ока.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Telegram.
Під час горіння в повітря потрапляють шкідливі речовини, такі як чадний газ, оксид озону, діоксид сірки, бензол, фталати, формальдегід. Регулярне використання цих продуктів може призводити до того, що концентрація шкідливих речовин у приміщенні перевищує допустимі норми ВООЗ у 15 разів!
Чим небезпечні ароматичні палички та свічки?
- Ароматичні палички виділяють у середньому в 4 рази більше токсинів, ніж сигаретний дим.
- Шкідливі частки потрапляють у кров і проникають глибоко в легені.
- Частинки PM2,5, які утворюються при спалюванні, є канцерогенами 1-ї групи. Вони викликають запалення, що може призводити до генетичних мутацій і підвищувати ризик раку, зокрема раку легенів.
Можливі наслідки для здоров’я:
- Кашель, утруднене дихання, загострення астми.
- Головний біль, нудота через сильні запахи.
- У важчих випадках - підвищення ризику серцево-судинних захворювань та онкології.
Як зменшити шкоду?
Рівень забруднення залежить від розміру приміщення: чим менше кімната, тим більше концентруються шкідливі речовини. Щоб зменшити вплив:
- Використовуйте свічки у великих приміщеннях із відкритими вікнами.
- Уникайте надмірного використання ароматичних паличок, особливо у закритих просторах.
Також важливо пам’ятати, що на упаковках ароматичних свічок і паличок часто не вказуються всі інгредієнти, що ускладнює оцінку їхньої безпеки.
Альтернативи для ароматизації приміщень
Безпечнішими варіантами є:
- Саше з натуральними запашними травами.
- Дифузори та спреї без підпалювання.
- Ароматичні палички, які не потребують горіння.
Однак навіть ці засоби потрібно використовувати обережно: не перевантажувати приміщення запахами, не розташовувати їх поруч із ліжком, тримати подалі від дітей.
Простий і натуральний спосіб створити приємний аромат вдома - це розкладати шкірки цитрусових, використовувати свіжі трави або ефірні олії. Здоров'я важливіше за будь-які штучні запахи.
Читайте також, що популярний атрибут релаксу і свята може викликати рак крові.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.