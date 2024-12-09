Популярний атрибут релаксу і свята може викликати рак крові: що говорять вчені

Чи дійсно свічки небезпечні

Занепокоєння щодо безпечності свічок ґрунтується на хімічних реакціях, які відбуваються під час їх спалювання, а також на штучних ароматизаторах і барвниках, які створюють різноманітні запахи.

Найбільш шкідливими рахуються свічки зі звичайного парафіну, який є дешевим побічним продуктом після очищення нафти.

За даними Національної асоціації свічок, головної торгової асоціації, що представляє виробників свічок та їхніх постачальників, парафін є найбільш використовуваним свічковим воском у всьому світі.

Насправді досліджень щодо викидів свічок або їх потенційного впливу на здоров'я людини небагато, і висновки досліджень неоднозначні.

За словами пульмонолога, клінічного доцента коледжу клініки Клівленда Собії Фарук, немає загального висновку про те, що парафінові свічки зашкодять або не зашкодять вашому здоров'ю.

Однак ризики насправді можуть залежати від багатьох різних факторів, включаючи тип і якість свічки, як часто та як довго ви її спалюєте, потік повітря в просторі, де ви її спалюєте, стан вашого здоров'я та багато інших.

Вчені пояснюють, чому ароматичні свічки можуть бути шкідливими (фото: freepik.com)

Що відбувається при спалюванні свічки

Коли ви запалюєте парафінову свічку, вона виділяє леткі органічні сполуки, або ЛОС - гази, які легко та швидко випаровуються в повітря при кімнатній температурі.

Згідно з даними Американської легеневої асоціації, ці сполуки зазвичай виділяються з фарб, засобів для чищення, косметики, освіжувачів повітря, вихлопних газів автомобілів, приладів для спалювання палива, таких як газові плити тощо. Деякі ЛОС шкідливі самі по собі, тоді як інші можуть реагувати на інші гази та утворювати забруднюючі речовини, опинившись у повітрі.

Одним із ЛОС, які часто виділяються зі свічок, є толуол, прозора, безбарвна пароподібна рідина, що має характерний запах і в природі міститься в сирій нафті.

Толуол зареєстрований як токсин із встановленими обмеженнями впливу деякими регуляторними органами, включаючи Агентство з охорони навколишнього середовища США, Центри з контролю та профілактики захворювань США та Управління з безпеки та гігієни праці. Це тому, що це нейротоксин, який викликає запаморочення, головний біль або більш серйозні наслідки при тривалому впливі.

Бензол, відомий канцероген, є ще одним ЛОС, що виділяється парафіновими свічками. Тривалий вплив цієї хімічної речовини пов’язаний із такими захворюваннями крові, як лейкемія (рак крові та кісткового мозку). При вдиханні бензол також може подразнювати дихальні шляхи.

Парафінові свічки також виділяють ЛОС поліциклічні ароматичні вуглеводні, які містять бензол і формальдегід, інший відомий канцероген для людини.

"Велика кількість досліджень оцінювала викиди свічок у контрольованих умовах, а також у будинках і показала, що палаючі свічки сприяють погіршенню якості повітря та збільшують ризик інгаляційного впливу хімічних речовин, що викликають занепокоєння", - каже доцент кафедри екологічної медицини та кліматології доктора Сара Еванс.

Також деякі дані свідчать, що свічки можуть виділяти токсини, навіть якщо вони не запалені. Концентрації ЛОС у повітрі, виявлені в деяких дослідженнях свічок, були незначними порівняно з рівнями, які раніше вважалися небезпечними.

Однак інші дослідження свідчать про протилежне - у дослідженні 2015 року концентрація формальдегіду, що виділяється від запаленої свічки з ароматом полуниці, становила 2098 частин на мільярд, що значно перевищує діапазон від 0 до 400 частин на мільярд, який різні джерела вважають прийнятним. Запалена свічка з ароматом ківі та дині мала загальну концентрацію викидів 12 742 частин на мільярд.

Тепер свічки, виготовлені з соєвого воску, бджолиного воску або стеарину (кокосової олії або тваринних жирів), часто вважаються більш здоровими.

Але все, що спалюється, виділяє шкідливі частинки або хімікати, тому ці свічки також виділяють у повітря ЛОС. Просто, згідно з деякими дослідженнями, парафін зазвичай забруднює більше.

Ризик токсичних викидів більший, коли свічки ароматизовані або пофарбовані, що є ще однією причиною, чому безпарафінові свічки не одразу прозорі. Це пов’язано з тим, що штучні ароматизатори також містять ЛОС, у тому числі фталати, які пов’язані з проблемами навчання та поведінки, ожирінням, порушенням розвитку репродуктивної системи тощо.

У дослідженні 2015 року свічка без запаху також викликала тривожну концентрацію токсинів, але мала найменшу кількість порівняно з її ароматичними аналогами.

При цьому Національна асоціація свічок стверджує, що свічки "безпечні для використання вдома", і їхня позиція базується на дослідженні 2021 року, яке полягало в спалюванні 24 соєвих і парафінових свічок, ароматизованих та без ароматизаторів.

Дослідження було спільним зусиллям NCA, Європейської асоціації виробників свічок і Латиноамериканської асоціації свічок. (Членами NCA є деякі з найпопулярніших компаній з виробництва звичайних свічок і одна з найбільших нафтових компаній у світі. Асоціацію також очолюють люди, які працюють у провідних брендах звичайних свічок).

Немає нормативних актів, які б вимагали повного маркування вмісту свічки, а також жодного стороннього тестування для перевірки тверджень виробників. Через відсутність контролю компанії можуть маркувати свічки як "на основі сої", навіть якщо лише невеликий відсоток воску становить соя.

Ароматичні свічки в домі потрібно використовувати з обережністю (фото: freepik.com)

Як користуватися ароматичними свічками більш безпечно

Деякі з хімічних речовин, які потенційно виділяються свічками, швидко залишають організм, тоді як інші можуть накопичуватися з часом. Лише кілька досліджень вивчали безпосередній вплив свічок на здоров’я людини.

Однак, за словами вчених, ми можемо екстраполювати те, що ми знаємо, про несприятливий вплив цих (продуктів горіння) на здоров’я в інших умовах.

Є достатньо доказів, які свідчать про те, що палаючі свічки вдома можуть бути шкідливими для здоров’я, і, можливо, варто виключити їх із довгого списку забруднювачів, яким багато людей піддаються щодня.

Особливо вразливі особи повинні враховувати цю вказівку. Ці групи включають людей з респіраторними проблемами, такими як астма або хронічне обструктивне захворювання легень.

Також варто з обережністю ставитися до свічок з ароматом ефірних олій - вони так само можуть бути шкідливими при спалюванні, а деякі види олій токсичні для дітей та тварин.

Якщо ви хочете продовжувати використовувати свічки, експерти дають кілька порад, як мінімізувати потенційні ризики для здоров’я: