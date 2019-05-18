На Арнольда Шварценеггера напали в Африке: шокирующее видео

Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер попал в неприятную ситуацию во время своего визита в Южную Африку. Когда он общался с поклонниками, неизвестный мужчина в прыжке двумя ногами ударил легендарного актера в спину.
Судя по видео, после нападения на 71-летнего Шварценеггера, мужчину быстро скрутили и увели.
Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения (видео: YouTube/World's Strongest Fan)
Стоит отметить, что железный Арни приехал в Сэндтон для участия в программе Arnold Classic Africa - это спортивный международный турнир, в котором могут принять участие более 20 тысяч спортсменов с шести континентов в 86 различных видах спорта.
Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения (видео: YouTube/Ivan Bodybuilding)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Напомним, что под Киевом собака покусала восьмилетнюю девочку, которая играла с подругами во дворе.
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