Арнольд Шварценеггер розповів про свою невиліковну хворобу, від якої страждає з дитинства

"Я міг би сказати вам, що фантастичний у всьому, але я б збрехав. Я щойно закінчив записувати свою аудіокнигу "Будь корисним". Я міг би сказати, як це було дивовижно сісти й записати власні слова, але правда в тому, що я цього страшенно боявся", - ділиться актор із фанатами.

Річ у тім, що Шварценеггер жахливо читає, і проявлятися ця проблема почала ще в шкільні роки.

"У 1950-х роках в Австрії не говорили про проблеми з навчанням, тому найчастіше, коли мене просили читати вголос на уроці, це було просто катастрофою, і мене били лінійкою. Але тепер я знаю, що у мене дислексія", - зізнався він.

Арнольд Шварценеггер страждає на порушення в читанні (фото: facebook.com/arnold)

Під час підготовки до зйомок у новій стрічці "залізний" Арні місяцями читає сценарій, щоб запам'ятати кожен рядок. Усе через те, що йому потрібен час і повторення, щоб зрозуміти слова.

Зараз зірка Голлівуду працює над власною аудіокнигою, яка вийде 10 жовтня. Для того, щоб виконати це завдання, Шварценеггер наполегливо працював над собою.

"Я дозволив собі поскаржитися, але потім змусив себе рухатися далі, тому що заперечення не призведе до запису. Я так багато разів прочитав текст, що не зможу й порахувати. Я розбив його на маленькі уривки, знаючи, що маленькі перемоги перетворюються на великі чи в моєму випадку на цілу книгу", - розповів він.

Нагадаємо, що Арнольд Шварценеггер - це американський бодибілдер, кіноактор і продюсер, бізнесмен і політик австрійського походження.

На початку воєї кар'єри актор здобув титул "Містер Олімпія" (фото: facebook.com/arnold)

Успіх до актора прийшов після "Конана-варвара", а після фільмів "Термінатор", "Командо", "Пригадати все" і "Термінатор-2" стає улюбленцем глядачів. Гонорар за "Термінатор-3" становить 35 мільйонів доларів і є рекордом у кіноіндустрії.

Після того ж третього "Термінатора" 56-річний Арнольд йде з кіноіндустрії. У 2003 році він перемагає на виборах на посаду губернатора Каліфорнії, що робить неможливою участь в яких-небудь зйомках. Після 2011 року Шварценеггер повертається в кіно й бере участь у високобюджетних бойовиках, як от "Нестримні 2".

Зараз актор пішов із кіноіндустрії та працює над власною аудіокнигою (фото: facebook.com/arnold)

Що таке дислексія

Дислексія чи розлад читання - це хвороба, яка характеризується проблемами з читанням, попри нормальний інтелект та за відсутності порушень слуху і зору.

Наслідками дислексії можуть бути труднощі зі швидким читанням, написанням слів, "озвучуванням" слів у голові, вимовою слів при читанні вголос та розумінням прочитаного.

Найчастіше ці труднощі вперше помічають у школі.

Дислексія також може розвинутися до втрати людиною здібності до читання. Набутий стан цієї хвороби відомий як алексія.