Арнольд Шварценеггер розкрив секрет здорового старіння: без дієт і жорстких правил

Легендарний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер поділився секретом, який відіграє вирішальну роль у здоровому старінні тіла. За його словами, важливим є фізична активність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чому спорт важливий

77-річний актор наголосив на важливості залишатися активним у будь-якому віці.

"Надзвичайно важливо не припиняти рухатися, коли тобі 50 чи 60 років. Якщо ти зупиниш рух, то це перший крок до смерті. Якщо ти відпочиваєш, ти іржавієш", - заявив він.

Також наголосив, що постійний рух є ключем до здорового старіння, особливо у віці 50-60 років. Однак інтенсивність активності не є головним.

Попри те, що Шварценеггер зіграв на великому екрані ролі незламних персонажів, він пережив кілька серйозних проблем зі здоров'ям. Він переніс дві операції на відкритому серці і минулого року йому встановили кардіостимулятор через генетичну хворобу серця. До того ж він переніс операцію з заміни кульшового суглоба.

"Не дозволяйте нічому стати на заваді. Тренуйтеся, тренуйтеся і ще раз тренуйтеся", - додав він.

Спорт навчає ставити перед собою мету і досягати її, що корисно не лише в залі, а й у житті загалом. Заняття спортом часто об’єднують людей, сприяють спілкуванню і взаємній підтримці.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Яких ще звичок дотримується Шварценеггер

Збалансоване харчування

Шварценеггер з віком перейшов на переважно рослинну дієту, зменшивши споживання м’яса. Він підкреслює важливість харчування для енергії та довголіття.

Ранній підйом і дисципліна

Він прокидається рано і чітко дотримується режиму дня, що допомагає залишатися зібраним і ефективним.

Ментальна активність

Шварценеггер постійно працює над новими проектами - він пише, веде подкасти, виступає на конференціях. Ментальна активність тримає його розум гострим.

Позитивне ставлення до життя

Арнольд дотримується філософії вдячності, оптимізму й постійного розвитку, що підтримує його мотивацію.