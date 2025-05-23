Арнольд Шварценеггер розкрив секрет здорового старіння: без дієт і жорстких правил
Легендарний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер поділився секретом, який відіграє вирішальну роль у здоровому старінні тіла. За його словами, важливим є фізична активність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Чому спорт важливий
77-річний актор наголосив на важливості залишатися активним у будь-якому віці.
"Надзвичайно важливо не припиняти рухатися, коли тобі 50 чи 60 років. Якщо ти зупиниш рух, то це перший крок до смерті. Якщо ти відпочиваєш, ти іржавієш", - заявив він.
Також наголосив, що постійний рух є ключем до здорового старіння, особливо у віці 50-60 років. Однак інтенсивність активності не є головним.
Попри те, що Шварценеггер зіграв на великому екрані ролі незламних персонажів, він пережив кілька серйозних проблем зі здоров'ям. Він переніс дві операції на відкритому серці і минулого року йому встановили кардіостимулятор через генетичну хворобу серця. До того ж він переніс операцію з заміни кульшового суглоба.
"Не дозволяйте нічому стати на заваді. Тренуйтеся, тренуйтеся і ще раз тренуйтеся", - додав він.
Спорт навчає ставити перед собою мету і досягати її, що корисно не лише в залі, а й у житті загалом. Заняття спортом часто об’єднують людей, сприяють спілкуванню і взаємній підтримці.
Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)
Яких ще звичок дотримується Шварценеггер
Збалансоване харчування
Шварценеггер з віком перейшов на переважно рослинну дієту, зменшивши споживання м’яса. Він підкреслює важливість харчування для енергії та довголіття.
Ранній підйом і дисципліна
Він прокидається рано і чітко дотримується режиму дня, що допомагає залишатися зібраним і ефективним.
Ментальна активність
Шварценеггер постійно працює над новими проектами - він пише, веде подкасти, виступає на конференціях. Ментальна активність тримає його розум гострим.
Позитивне ставлення до життя
Арнольд дотримується філософії вдячності, оптимізму й постійного розвитку, що підтримує його мотивацію.
Він підтримує спілкування, веде соцмережі, активно ділиться порадами та досвідом, що також тримає його залученим до життя.
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