Археологи знайшли рештки нового виду людей. Це відкриття перевертає уявлення про еволюцію

Що відомо про знахідку

Зазначається, що саму знахідку виявили ще у 2021 році. Дослідники Ізраель Гершковітц, Йоссі Зайднер та їхні колеги припустили, що ця нова популяція гомінідів, відома як Nesher Ramla Homo, обмінювалася як своїми генами, так і культурою з сусідніми популяціями Homo sapiens протягом тисячоліть.

Знайдені скам'янілості складалися з правої тім'яної кістки, задньої/бокової частини черепа і практично повної нижньої щелепи. Після аналізу команда зрозуміла, що фрагменти належали комусь, хто, на їхню думку, не був повністю Homo sapiens, але вони також не були неандертальцями - єдиним іншим видом гомінінів, який жив у цьому регіоні.

Фото знайдених фрагментів черепа і щелепи (фото: iflscience)

Тім’яна кістка має "архаїчні" риси, які повністю відрізняються від ранніх і недавніх Homo sapiens, а також є занадто товстою для кісток, знайдених у неандертальців. Крім того, щелепна кістка має архаїчні риси, які також з’являються в неандертальців.

Вчені заявляють, що це нова популяція Homo, яка була десь між цими видами і могла представляти одного з останніх спільних предків неандертальців і людей, що вижили.

"Не дивлячись на це, вік матеріалу Нешер Рамла (регіон, де знайшли фрагменти), невідповідність морфологічної та археологічної спорідненості та розташування місця на перехресті Африки та Євразії, роблять це відкриття великим", - заявила палеоантрополог і директор Даквортської лабораторії Кембриджського університету Марта Лар.

Чому це відкриття є важливим

Якщо відкриття підтвердиться, то воно зможе пояснити певні попередні знахідки. Наприклад, знамениту "леді Табун", яку археологи знайшли у 1932 році. Ймовірно, вона також належить до цієї потенційно нової популяції гомінідів. А це суттєво вплине на розуміння еволюції людини.

Втім, деякі вчені налаштовані скептично. У своєму блозі палеоантрополог Джон Хоукс припускає, що можуть бути інші пояснення, крім існування нової досі невідомої популяції H. sapiens.

"Це провокаційне припущення про те, що довготривала окрема популяція колись існувала в південно-західній Азії. Ця ідея об’єднує принаймні три зразки скам’янілостей у регіоні, які інакше не підходять ні до неандертальців, ні до сучасних скам’янілостей, знайдених в Африці", - написав вчений.

Хоукс дає альтернативне пояснення, що фрагменти можуть стосуватися денисівців - іншої архаїчної популяції гомінідів, яка мала близькі зв'язки з неандертальцями та ранніми людьми. Це лише одна із версій.

Наголосимо, що поки остаточно невідомо, чи справді Nesher Ramla Homo є новою популяцією людей, але подальші дослідження мають це встановити.