Археологи розкопали могили "вампірів" з монетами у ротах: деталі моторошної знахідки

Під час дорожніх робіт у Польщі знайшли могилу з 450 людськими рештками. Місце поховання заповнене обезголовленими скелетами з черепами, поміщеними між ніг. Знахідку виявили в селі Лузіно на північному сході Польщі.
Про це пише Daily Mail.
Археологи виявили, що деякі з 450 скелетів були обезголовлені, їхні черепи поміщені між ногами, а у ротах були монети. Такий ритуал був поширеним в регіоні в ХІХ ст, він мав на меті зняти "вампірське прокляття".
"Ми виявили приклади вірувань у померлих, що повстають з могили. Це повернення можна було зупинити лише обезголовленням. Вважалося, що якщо член сім'ї покійника помер незабаром після похорону, то він міг бути вампіром. Тому після поховання могилу розкопували і відрубували небіжчику голову, яку потім клали в ноги", - каже археолог Мацей Стромскі.
Під час розкопок науковці також знайшли обезголовлений скелет жінки із черепом дитини на її грудях.
Стромскі додав, що приблизно у третині розкритих могил дослідники також знайшли цеглини, покладені поруч із ногами, руками та головами скелетів.
У вересні торік у Польщі також знайшли останки "жінки-вампіра". На її горлі був вбитий серп, а на пальці на нозі - замок, щоб запобігти її "поверненню з мертвих".
Ці рештки знайшли на кладовищі XVII ст. в селі Пієн. Дослідники також виявили, що скелетні останки мали шовкову шапку на голові, що вказує на високий соціальний статус покійниці.
В Центральній Європі записи міфів про "живих мерців" сягають ХІ ст.
Люди боялися, що дехто з тих померлих повернеться у вигляді монстрів, що висмоктують кров, і тероризуватимуть живих.
У Європі нерідко можна знайти місця поховання, де металевий стрижень або кіл вбитий у череп померлого.
Люди того часу вважали, що це один зі способів гарантувати, що людина залишиться мертвою.
Раніше ми писали про те, що вчені розповіли історію утворення "Брами пекла", яка горить уже понад пів століття.
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