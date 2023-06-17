Археологи розкопали могили "вампірів" з монетами у ротах: деталі моторошної знахідки

Чому знахідку називають "вампірською" могилою

Археологи виявили, що деякі з 450 скелетів були обезголовлені, їхні черепи поміщені між ногами, а у ротах були монети. Такий ритуал був поширеним в регіоні в ХІХ ст, він мав на меті зняти "вампірське прокляття".

"Ми виявили приклади вірувань у померлих, що повстають з могили. Це повернення можна було зупинити лише обезголовленням. Вважалося, що якщо член сім'ї покійника помер незабаром після похорону, то він міг бути вампіром. Тому після поховання могилу розкопували і відрубували небіжчику голову, яку потім клали в ноги", - каже археолог Мацей Стромскі.

Під час розкопок науковці також знайшли обезголовлений скелет жінки із черепом дитини на її грудях.

Стромскі додав, що приблизно у третині розкритих могил дослідники також знайшли цеглини, покладені поруч із ногами, руками та головами скелетів.

На північному сході Польщі знайшли "вампірські" могили (скриншот)

Наскільки рідкісні "вампірські" поховання

У вересні торік у Польщі також знайшли останки "жінки-вампіра". На її горлі був вбитий серп, а на пальці на нозі - замок, щоб запобігти її "поверненню з мертвих".

Ці рештки знайшли на кладовищі XVII ст. в селі Пієн. Дослідники також виявили, що скелетні останки мали шовкову шапку на голові, що вказує на високий соціальний статус покійниці.

В Центральній Європі записи міфів про "живих мерців" сягають ХІ ст.

Люди боялися, що дехто з тих померлих повернеться у вигляді монстрів, що висмоктують кров, і тероризуватимуть живих.

У Європі нерідко можна знайти місця поховання, де металевий стрижень або кіл вбитий у череп померлого.

Люди того часу вважали, що це один зі способів гарантувати, що людина залишиться мертвою.