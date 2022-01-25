Археологи обнаружили древний череп со следами хирургической операции: ему более 2000 лет

Череп перуанского воина, которому более 2000 лет, сейчас находится в Музее остеологии Skeletons в Оклахоме. По данным исследований, этот воин получил рану в бою, и врачи тех времен провели ему уникальную операцию.

У этого черепа вытянутая форма и по мнению ученых, она стала такой в результате связывания. В те времена такая форма черепа указывала на социальный статус.

Много вопросов у исследователей вызвала металлическая пластина, которая была размещена в черепе. Вероятно, древние перуанские хирурги провели операцию по имплантации, чтобы восстановить сломанный череп.

Состав металла на данный момент выяснить не удалось, но по мнению ученых, это указывает на прямые доказательства существования древней хирургии.

Удалось также выяснить, что пластину не заливали, а именно поместили в череп, чтобы связать сломанные кости.

И эта операция не стала посмертной или смертельной – древний воин потом с ней жил. На это указывает то, что пластина успела срастись с костями черепа.

Фото: Музей остеологии