Археологи обнаружили череп предка человека, которому более 2 млн лет (фото)

Исследователи из отдела археологии Университета Ла Троба в Мельбурне, Австралия, провели раскопки в Южной Африке и обнаружили череп предка человека, которому более двух миллионов лет.

Окаменелость DNH 155 была обнаружена еще в 2018 году. Paranthropus robustus сосуществовал одновременно с ранними предками человека Homo erectus, как "двоюродный вид". Об этом сообщает Университет Ла Троба.

При этом у него были большие зубы и маленький мозг. Ученые утверждают, что найденный ими образец DNH 155 является первым доказательством микроэволюции в пределах человеческого вида.

Кандидат наук Джесси Мартин заявил, что результаты исследования, могут привести к пересмотру системы классификации и понимания предков человека.

Череп предка человека (фото: latrobe.edu.au)

У Paranthropus robustus постепенно, возможно, в течение сотен тысяч лет, развивались челюсти для пережевывания пищи из-за изменения окружающей среды.

Профессор Энди Херрис рассказал, что, как и все другие существа на Земле, чтобы оставаться преуспевающими, наши предки адаптировались и развивались в соответствии с ландшафтом и окружающей средой.

"Хотя сейчас мы являемся представители вида, который победил 2 миллиона лет назад, новые данные свидетельствуют о том, что количественно представителей Paranthropus robustus было больше, чем Homo erectus", - заявила доктор Анжелина Лис.

Новое исследование поможет понять, как разные виды людей боролись за ресурсы в этот критический момент эволюции человека.

Напомним, ученые нашли древнейшего предка человека.

Ранее в подземельях Луцка археологи обнаружили уникальную находку.