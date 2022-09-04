Археологи нашли останки "женщины-вампира" с серпом на шее и замком на пальце ноги (фото)

Также оказалось, что на черепе была надета шелковая шапочка, что указывало на то, что женщина имела высокий социальный статус. Еще одной особенность дамы был большой торчащий передний зуб.

Такая челюсть у скелета позволила исследователям предположить, что нестандартная внешность женщины могла побудить суеверных местных жителей в 17 веке заклеймить ее ведьмой или вампиром.

Исследователи заявили, что подобная уникальная находка в Пене (Подкарпатское воеводство, на юго-востоке страны) - первая для Польши.

Как отмечается, людей, которых называли ведьмами или вампирами, с незапамятных времен боялись даже после их смерти. Чтобы предотвратить возвращение из могилы нечисти применялись разнообразные методы.

Впрочем, по словам профессора Дариуша Полински из Университета Николая Коперника, возглавлявшего команду исследователей, этот пример антиколдовской практики был необычным.

"Способы защиты от возвращения мертвых включают отсечение головы или ног, помещение умершего лицом вниз, чтобы он кусал землю, сжигание и разбивание камнем", - объясняет ученый.

Однако в данном случае была использована другая техника, никогда ранее не использовавшаяся на польской земле, - серп, надетый на шею.

Такое "антивампирское" захоронение ученые назвали уникальным (фото: Mirosław Blicharski / Aleksander Poznań)

"Его не положили плашмя, а надели на шею таким образом, что, если бы покойный попытался встать, скорее всего, голова была бы отрезана или повреждена", - сказал профессор.

Еще одним предметом в могиле был закрытый замок на большом пальце левой ноги. Как рассказал Полинский, "это символизирует закрытие этапа и невозможность вернуться".

Археологи также обращают внимание, что женщина была похоронена необычным образом и с большой осторожностью, что удивительно, учитывая традиционные антивампирские обычаи.

Найденные останки из поселка Пень были доставлены в Торунь, где они будут подвергнуты тщательному исследованию.

Останки женщины, которую в 17 веке считали вампиром, были обнаружены на юго-востоке Польши (фото: Mirosław Blicharski / Aleksander Poznań)

Несмотря на то, что это первый случай антивампирского захоронения с серпом на шее в Польше, было обнаружено множество других "подозреваемых" упырей.

В частности, в Кракове в 2008 году было обнаружено несколько скелетов с отрубленными головами. А в 2014-м в городе Камень-Поморський было найдено тело, у которого были выбиты все верхние зубы из-за того, что в рот человека затолкали кусок кирпича. Кроме того, покойнику просверлили ногу, чтобы он не мог выбраться из могилы.