Арбузы с нитратами: симптомы и первые действия при отравлении

На рынках Украины активно продают арбузы, и многие люди думают, что чем позднее начинать лакомиться бахчевыми, тем меньше риск купить ягоду с нитратами. Но это не так, ведь все зависит от добросовестности производителя.

Так, доктор сельскохозяйственных наук Оксана Сергиенко, заведующая отделом Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, говорит, что появление бахчевых в июле на рынках - норма. Дело в том, что сейчас у нас активно выращивают раннеспелые гибриды бахчевых. А их вегетационный период от 65 до 80 суток, поэтому они созревают уже к средине лета. Причем такие гибриды бахчевых можно успешно культивировать без избытка агрохимикатов, пишет Expres.online.

"Содержание нитратов зависит от добросовестности и профессионализма производителя. Также замечу, что избыток нитратов может быть и в июльских, и августовских бахчевых, поэтому не стоит думать, что все арбузы или дыни в августе - свободные от этих веществ", - говорит Сергиенко.

Максимально же допустимым содержанием нитратов в арбузах является 60 мг на 1 кг. Ученая советует попросить у продавца соответствующий сертификат о том, что продукция безопасна.

Что делать при отравлении нитратами, и какие симптомы указывают на это

Если же вам "повезло" съесть перенасыщенный нитратами арбуз, то уже через 4-6 часов у вас появятся неприятные симптомы:

признаки отравления: тошнота, сильное слюноотделение, рвота,

понос, общая слабость, головокружение, нарушение координации движений вплоть до потери сознания.

Это говорит о том, что в ваш организм попали азотные соединения. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.

Отметим, что еще в начале июля журналисты провели рейд по столичным рынкам с прибором для измерения нитратов (нитрат-тестером) и не нашли никаких отклонений. А фермеры говорят, что из-за жары ягоды и так быстро поспели, так что "химия" не понадобилась.

Также мы писали про неизвестную пользу от арбуза, который может усилить влечение и помочь волосам.