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Арахамия грубо выругался матом в Раде: появилось видео

Автор: Владимир Костырин

Спикер эмоционально отреагировал на отсутствие некоторых "Слуг народа"

Давид Арахамия выругался матом прямо в Верховной Раде во время заседания. Народный депутат и глава фракции "Слуги народа" не сдержал эмоций из-за отсутствия своих коллег в парламенте при голосовании.

Инцидент 5 ноября сняли на видео, после чего ролик был опубликован в паблике "Шалена Бджілка" в Facebook (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

На кадрах видно, как к президиуму подходит нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и информирует спикера, который в это время совещался с другими парламентариями, что не все депутаты от монобольшинства успели проголосовать.

"Дима! Два человека не успело нажать (на кнопку)", - обратился он к Арахамии.

"Не успело, бл***! На работу надо ходить, Коля!" - очень резко отреагировал на это председатель Рады, не выключив микрофон.

"Ну так а что я могу сделать?" - разводит руками Тищенко.

Нецензурное ругательство прозвучало, когда в зале парламента было большое количество депутатов.

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Видео: Давид Арахамия выругался матом в Раде

Ранее сообщалось, что сегодня нардепы устроили драку в Раде - поскандалили исключенные из партии "Слуга народа" депутаты Александр Юрченко и Гео Лерос.

Также мы писали о том, что недавно Арахамия оправдался за скандал с сокращением ВСУ и рассказал об украинской бумажной армии в тылу.

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