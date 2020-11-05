ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Арахамия грубо выругался матом в Раде: появилось видео

Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:45
Арахамия грубо выругался матом в Раде: появилось видео
Арахамия выругался матом в Раде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Спикер эмоционально отреагировал на отсутствие некоторых "Слуг народа"

Давид Арахамия выругался матом прямо в Верховной Раде во время заседания. Народный депутат и глава фракции "Слуги народа" не сдержал эмоций из-за отсутствия своих коллег в парламенте при голосовании.

Инцидент 5 ноября сняли на видео, после чего ролик был опубликован в паблике "Шалена Бджілка" в Facebook (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

На кадрах видно, как к президиуму подходит нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и информирует спикера, который в это время совещался с другими парламентариями, что не все депутаты от монобольшинства успели проголосовать.

"Дима! Два человека не успело нажать (на кнопку)", - обратился он к Арахамии.

"Не успело, бл***! На работу надо ходить, Коля!" - очень резко отреагировал на это председатель Рады, не выключив микрофон.

"Ну так а что я могу сделать?" - разводит руками Тищенко.

Нецензурное ругательство прозвучало, когда в зале парламента было большое количество депутатов.

Видео: Давид Арахамия выругался матом в Раде

Ранее сообщалось, что сегодня нардепы устроили драку в Раде - поскандалили исключенные из партии "Слуга народа" депутаты Александр Юрченко и Гео Лерос.

Также мы писали о том, что недавно Арахамия оправдался за скандал с сокращением ВСУ и рассказал об украинской бумажной армии в тылу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Верховная РадаДавид Арахамия

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь