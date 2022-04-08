Если в аптеке нет ваших лекарств: названы аналоги жизненно важных препаратов

Врач рассказал, что делать, если вы столкнулись в перебоях с поставками ваших жизненно необходимых лекарств.
Аналоги назвал украинский врач-невролог Евгений Скрипник.
В списке идет речь об аналогах антидепрессантов, нейролептиков, противосудорожных препаратов. Первое название - это название действующего веществ и далее указаны аналоги препарата
Вальпроком хроно (Депакин хроно, Енкорат хроно, Конвулекс).
Карбамазепин (Мезакар, Карбамазепин, Финлипсин, Зептол, Карбалекс, Тегретол).
Прегабалин (Лирика, Галара, Зоник, Габана, Неогабин, Альгерика, Бапре, Линбаг, Экзиста, Лигато, Нейралгин, Линефор, Лириджуб, Люгабалин, Максгалин, Неурокем, Ограния, Пагамакс, Пафия, Пегасет, Прегабалин, Прегабио, Прегадол, Презел, Сдорега, Торгабалин).
Ламотриджин (Ламотрин, Ланистор, Эпилептал, Ламал, Ламитор, Ламитрил, Ламолентал, Ланроз).
Ранее мы писали, что врач рассказал всю правду о капельнице "для профилактики и чистки сосудов".
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.