Если в аптеке нет ваших лекарств: названы аналоги жизненно важных препаратов

Врач рассказал, что делать, если вы столкнулись в перебоях с поставками ваших жизненно необходимых лекарств.

В списке идет речь об аналогах антидепрессантов, нейролептиков, противосудорожных препаратов. Первое название - это название действующего веществ и далее указаны аналоги препарата

Ранее мы писали, что врач рассказал всю правду о капельнице "для профилактики и чистки сосудов".

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