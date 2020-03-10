В аптеках Украины появятся тесты на коронавирус: названа стоимость

Коронавирус COVID-19 скоро украинцы смогут выявлять самостоятельно, если в аптеках появятся специальные тесты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, рассказав сколько будет стоить один экспресс-тест. Когда тесты на коронавирус могут появиться в свободном доступе в Украине - в материале Styler.

На данный момент известно, что в Украину из Копенгагена вылетели дополнительно 50 систем. Каждая из них предназначена для проверки 100 образцов.

В аптеки эта партия тестов направляться не будет, но они смогут закупать их самостоятельно. Ляшко рассказал, что один тест на коронавирус будет стоить около 350 гривен.

"Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос, смогут ли украинцы дома проверить у себя наличие коронавируса.

Чиновник также рассказал, что на этой неделе тесты для выявления коронавируса будут направляться в областные больницы. Тогда как сейчас все анализы проводятся только в столичных лабораториях.

В первую очередь, тест-системы доставят в Днепропетровскую и Одесскую области. Приоритетными остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.

Напомним, что в Украине проверили уже 40 образцов с подозрением на коронавирус. Только один случай был подтвержден - у мужчины в Черновцах.

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