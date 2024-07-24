Апетитні форми та здорова вага: скільки важать Дорофєєва, Могилевська та інші українські зірки

Олександра Заріцька

Вага солістки гурту KAZKA, зізнається вона, у неї дуже часто змінюється. Однак якщо до схуднення виконавиця важила близко 100 кілограмів, то наразі вага зірки плюс-мінус 80.

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

Наталія Могилевська

Ведучий "Нашого радіо" Андрий Чорновол в одному з ефірів розсекретив вагу Наталії Могилевської. Каже, що вона становить 72 кг.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Надя Дорофєєва

А от вага співачки Наді Дорофєєвої становить 48 кіло за зросту 168 см.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva​​​​​​​)

alyona аlyona

Нині знаменитість, зріст якої 165 см, важить 127 кілограмів.

alyona аlyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official​​​​​​​)

Тіна Кароль

Вага її колеги Тіни Кароль - 53,3 кг. Це при зрості 168 см.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol​​​​​​​)

Оля Полякова

Виконавиця зізналась, що її зріст становить 180 см. За словами артистки, нині в неї ідеальна вага, як для параметрів - 66,6 кг.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic​​​​​​​)

Антоніна Хижняк

Нещодавно акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша", пожалілася на зайві кілограми.

Нині знаменитість важить 57,8 кіло. Утім, артистка рішуче налаштована повернути своє тіло у форму.

Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress​​​​​​​)