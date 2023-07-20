Апатія та депресія забезпечені. Уникайте цих п'яти відтінків у вашій оселі

Червоний

Червоний підвищує апетит, тому ви могли неодноразово бачити його на вивісках та в інтер'єрі закладів харчування.

Однак насправді такий колір не годиться для інтер'єру дому, оскільки він може викликати стрес, втому, паніку та навіть агресію.

Коричневий

Цей колір вважається одним із найпопулярніших в інтер'єрі. Однак насправді монохромний відтінок коричневого негативно впливає на нервову систему.

Він може викликати почуття самотності та розгубленості. Проте, якщо ви дуже любите цей колір, можна додати ще яскраві та ніжні відтінки, таким чином нейтралізуючи дію коричневого.

Коричневий колір в інтер'єрі (фото: freepik)

Сірий

Сірий асоціюється з депресією та смутком. Також езотерики вважають, що цей колір притягує нещастя. Щоб нейтралізувати дію сірого кольору можна розбавити інтер'єр яскравими відтінками. Після цього сірий буде вселяти спокій та впевненість.

Помаранчевий

Якщо цей колір переважатиме в інтер'єрі, то це може призвести до постійного відчуття втоми та головного болю.

Звичайно, можна використовувати окремі помаранчеві деталі в дизайні, це виглядатиме стильно та вишукано, однак важливо знати міру.

Помаранчевий інтер'єр (фото: freepik)

Синій

Багато хто думає, що цей відтінок має заспокійливу дію. Однак якщо використовувати його в інтер’єрі забагато, то це призведе до депресії, апатії, навіть зникне апетит.

Не варто використовувати його як основний відтінок, але дрібні деталі цього кольору виглядають дуже вишукано та стримано.