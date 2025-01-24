Аня Жук загинула в ДТП. Стася Макеєва зі сльозами розкрила нездійсненну мрію подруги-блогерки

24 січня в жахливій ДТП загинула Аня Жук - блогерка та мама трьох дітей, відома як Аннет. Її подруга Стася Макєєва прокоментувала трагедію і розповіла, про що мріяла загибла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Макеєвої.

Стася відреагувала на смерть Ані Жук

Сьогодні Макєєва планувала відзначати день народження своєї доньки Мішель, якій виповнилося 4 роки. Однак вранці Стася побачила новини та дізналася, що в ДТП загинула її подруга.

Це вразило блогерку, а тому вона скасувала святкування. За словами Стасі, вона сподівається, що потім донька зрозуміє її рішення, а поки що вона навіть не може пояснити малечі, чому всі навколо плачуть.



Стася перенесла святкування Дня народження доньки (скріншот)

Макеєва розповіла, що дуже дорожила дружбою з Жук. Також вона зазначила, що Аня була "душевною і доброю людиною". Крім цього, у загиблої була мрія, яку вона не встигла втілити в життя.



Стася в сльозах розповіла про смерть подруги (скріншот)

"Усім допомагала, вона за всіх переживала. Ніколи не залишить нікого в скрутну

хвилину. Вона була душею будь-якої компанії Вона так хотіла жити! Вона так хотіла народити ще доньку", - написала Стася.

Стася Макеєва розповіла про загиблу подругу (скріншот)

Загибель Ані Жук - що відомо

24 січня на трасі в Полтавській області сталася ДТП. За попередніми даними, чоловік Жук, який перебував за кермом Lexus, пішов на обгін і врізався в припарковану фуру.

"У результаті ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водія вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні", - розповіли в поліції.