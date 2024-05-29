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Аня Тейлор-Джой зачарувала звабливою фотосесією: це неймовірно

Середа 29 травня 2024 21:31
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Аня Тейлор-Джой зачарувала звабливою фотосесією: це неймовірно Аня Тейлор-Джой (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Аня Тейлор-Джой дуже часто приємно шокує своїх прихильників цікавими та неординарними образами. І крайній - не став виключенням.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Аня Тейлор-Джой показала розкішні образи

Американсько-британська акторка Аня Тейлор-Джой у розкішних образах стала головною героїнею свіжого номера Flaunt Magazine.

Вона прикрасила обкладинку журналу та дала розгорнуте інтерв’ю, в якому розповіла про роль у новому фільмі "Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса".

Цікаво, що саме у сукні від Lever Couture від української дизайнерки Лесі Верлінг’єрі з колекції Velocity of Emotions, Аня постала на обкладинці. Українське вбрання засвітилося не лише на обкладинці, а й у cover story. Доповнили образи ювелірні прикраси від всесвітньо відомого бренду Tiffany & Co, а саме кольє, сережки та браслет.

Блискуче вбрання, у поєднанні з вирізами, вдало підкреслило струнку фігуру акторки, а прикраси та оперні рукавички додали образу завершеності та певної таємничості.

Аня Тейлор-Джой зачарувала звабливою фотосесією: це неймовірноАня Тейлор-Джой зачарувала звабливою фотосесією: це неймовірно

Аня Тейлор-Джой у новому образі (Скриншоти)

Для знімання Аня Тейлор-Джой приміряла ще одне знакове вбрання від Lever Couture - невагому білу сукню Leleka з вже минулого сезону осінь-зима 2022 року.

Авторкою цих кадрів стала Еллен фон Унверт. Варто відзначити, на фото Еллен складно впізнати відомих моделей. Фон Унверт знімає їх у стані щирої емоційної гри, коли вони живуть начебто у своєму окремому світі.

Аня Тейлор-Джой не стала виключенням і також показала у фотосесії багато щирих та непередбачених емоцій, які розкрили її з нових сторін та дали змогу показати артистичність Ані.

Раніше ми розповідали, яку ніжну колекцію одягу презентувала Даша Квіткова.

Також читайте, як Аня Тейлор-Джой пропагує натуральну красу.

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