Антивакцинаторы на митинге в Киеве: "вокруг пришельцы, нас убивает Гадзила" (видео)

Одна женщина, принимающая участие в митинге, заявила, что ученые 7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, которая называется "Гадзила".

"Гад" - это гады, а "ил" с английского - болезнь", - заявила женщина.

С ее помощью глобалисты якобы могут уничтожить человека, который им не нравится.

Другая же заявила говорит о том, что на высших должностях во всем мире находятся пришельцы, и они руководят всеми процессами по вакцинации, чтобы контролировать людей.

Также люди верят в то, что с помощью вакцины хотят уменьшить количество населения на Земле.

Некоторые говорят об экспериментах над людьми, которые проводят с помощью вакцин.

Антивакцинаторы на митинге в Киеве рассмешили сеть (видео: YouTube)

Другие популярные мифы

Вред беременным

Среди антивакцинаторов бытует мнение, что прививка от коронавируса вредит беременных женщинам. Якобы вакцина может повлиять на ДНК матери и ребенка, а также на репродуктивную функцию женщины.

Врачи говорят о том, что это всего лишь выдумки и не стоит бояться вакцин.

Прививка - это введение инактивированных частиц вируса, или модифицированной РНК, которая вызывает в организме иммунный ответ. В ДНК она не проникает и не может это сделать, не говоря о влиянии на репродуктивную функцию.

Ослабление иммунитета

В сети также распространяют новое "исследование" от американского хиропрактика, в котором он заявляет об ослаблении иммунитета после прививки от COVID-19.

На самом же деле выводы доктора-хиропрактика ошибочные. Кроме того, нет никаких научных подтверждений словам антивакцинатора.

Клинические испытания, в которых проводился анализ крови, не показали никаких доказательств того, что вакцины от коронавируса могут угнетать иммунитет.

Наоборот, многие исследования, включая CDC, показывают, что вакцины усиливают иммунный ответ организма, а не снижают его.

Также встречаются такие абсурдные мифы о вакцинации, что трудно представить, как люди верят в такую чушь.

Вакцина убивает 8-й ген

Существует миф о том, что вакцинация убивает 8-й ген, который настроен на вибрации Бога. Якобы после вакцинации человек потеряет связь с Всевышним.

По словам генетика, Юрия Леонова, это полный бред и он даже не хочет такое комментировать.

Вакцина заражает непривитых спаечным белком

Антивакцинаторы верят в то, что вакцинированные люди могут заражать непривитых спаечным белком, который при попадании в организм человека вызывает иммунный ответ и распространяется в организме.

На самом деле противовирусные вакцины содержат или ослабленные, или инактивированные вирусы, или их части (в частности, спаечный белок) или фрагменты РНК (ДНК).

Но все эти объекты не могут размножаться в организме вакцинированного человека, и не способны заражать других людей.

Больше о наиболее диких и смешных мифах о вакцинации смотрите в видео РБК-Украина.

Видео: РБК-Украина