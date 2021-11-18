"Вся семья почти в США": антивакцинатор Стахив рассказал о связях с кланом Кеннеди

Антивакцинатор отметил, что его едут поддержать из-за границы. У него родственники живут США, включая отца, родную сестру, крестного отца и т.д.

"Вся семья почти в США. У меня есть связи с племянником Кеннеди, Робертом. Его отец был прокурором. Он является главой медичинской детской ассоциации", - заявил Стахив.

Отметим, что Стахива подозревают связях с Россией, в попытке осуществления переворота и захвата власти.

Суд все же сегодня избрал меру пресечения для Стахива - держание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 800 гривен.

Антивакцинатор Стахив заявил о связях с семьей Кеннеди (видео: YouTube)