"Вся семья почти в США": антивакцинатор Стахив рассказал о связях с кланом Кеннеди

Остап Стахив находится в Галицком районном суде города Львова, где ему во второй раз пытаются выбрать меру пресечения. Антивакцинатор заявил, что у него есть связи с кланом американской семьи Кеннеди.
Об этом Стахив рассказал во время общения с журналистами телеканала "НТА" из зала суда.
Антивакцинатор отметил, что его едут поддержать из-за границы. У него родственники живут США, включая отца, родную сестру, крестного отца и т.д.
"Вся семья почти в США. У меня есть связи с племянником Кеннеди, Робертом. Его отец был прокурором. Он является главой медичинской детской ассоциации", - заявил Стахив.
Отметим, что Стахива подозревают связях с Россией, в попытке осуществления переворота и захвата власти.
Суд все же сегодня избрал меру пресечения для Стахива - держание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 800 гривен.
Антивакцинатор Стахив заявил о связях с семьей Кеннеди (видео: YouTube)
Вчера Стахив не явился на заседание суда из-за его жалоб на резкое ухудшение здоровья. Это произошло сразу после того, как СБУ провела обыск в его квартире.
Его отвезли в городскую больницу, где его обследовали и заявили, что необходимости в госпитализации нет.
В след за Стахивом в больницу ворвалось около 20 его сторонников. Мужчины устроили потасовку в клинике. Пришлось вызывать полицию.
Напомним, Стахив был одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве, который проходил 3 ноября. На митинге блогер-антивакс заявила, что украинцы и русские - один народ.