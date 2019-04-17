Антибиотики не помогут: Супрун "разнесла" контактные зоопарки

Контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует. Об этом рассказала и.о. главы Минздрава Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Новое исследование, представленное на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в Амстердаме в 2019 году, показало большую опасность контактных зоопарков.

Исследователи проанализировали бактерии, сконцентрированы в крупнейших контактных зоопарках. Выяснилось, в этих местах распространены антибиотикорезистентные бактерии, то есть те, которые не лечат антибиотики. Для анализа ученые отобрали восемь зоопарков. Среди собранных материалов была проба с 228 животных, принадлежащих к 42 различным видам (кожи, меха или перьев) - то есть тех участков, которым часто взаимодействует посетитель. В найденных бактериях обнаружили устойчивые к противодействию микробы.

Речь идет о бета-лактамазы расширенного спектра и энтеробактерии AmpC-E. Особенностью этих микроорганизмов является возможность успешного противодействия антибиотиков. Проще говоря, контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Супрун призвала не посещать контактные зоопарки. Она отметила, что общение с животными для людей полезно, если оно безопасно не только для нас, но и самих животных. А в случае с контактными зоопарками такое сложно сказать. Многие животные страдают, живя в таких условиях, а посетители зоопарков - рискуют заболеть опасными болезнями.

Также она привела данные UAnimals о причинах, почему не стоит посещать такие зоопарки и почему их следует запретить. В частности, ненадлежащие условия содержания животных; также то, что животные могут иметь психические расстройства; опасность для ребенка из-за укусов и царапин; распространение заболеваний.

Супрун напомнила, что дикие животные являются носителями большого количества заболеваний, среди которых, в частности, можно назвать кампилобактериоз, сальмонеллез, листериоз и бруцеллез.

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Напомним, что недавно мы писали о том, что украинцев призвали отказаться от контактных зоопарков, когда посетители за определенную плату могут прикасаться к животным и гладить их - соответствующая электронная петиция появилась на сайте Верховной Рады. Автор документа критикует "бизнес на бесправии животных" и указывает не только на моральные принципы, но и на опасность для здоровья людей и зверей.

Ранее мы сообщали, что Уляна Супрун рассказала об ужасных последствиях питания украинцев.

Также недавно у Супрун рассказали, как и где бесплатно пройти бесплатный тест на холестерин.